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【星級媽媽】疫情下美容生意跌4成未被打擊　周家蔚創業之餘兼顧子女發展

育兒經 16:35 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

周家蔚接受香港開電視主播馬梓軒訪問。

藝人周家蔚（Janet）日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享營商之道。Janet四年前與教授護膚品調配的老師，於佐敦開設美容產品店，她坦言與老師合作無間。

周家蔚說：「我跟老師合作得非常好！只是我老公經常說我不容易相處，哈哈！因為舖頭大多數產品皆由老師親自研發出來，之後大家慢慢試驗、改良，過程中我會提出有需要改善的地方，老師亦會接受，大家慢慢成長！我們最初只得幾十款產品，不過至現在有近二百款，都是自己研發出，整件事是好開心！」

周家蔚分享經營生意之道，

談到疫情對各行各業打擊相當大，Janet亦感受甚深，她表示：「疫情期間生意跌了四成，其實舖頭不算開了很久，當運作開始成熟時就突然有個這麼大影響！但我覺得冇問題，還撐得住，因為好多熟客都好支持我們，所以我覺得口碑好緊要，有時客人會傳相片和給予意見我們，見到客人皮膚狀態轉變，都令我好有滿足感！」

Janet與老公洪天明育有兩名兒子，被問到如何做到事業家庭兩兼顧，Janet謂：「其實當初我決定經營這間舖，跟老師說第一個條件是我會以家庭為先，拍檔理解這一點就OK！現在兩個仔平時上興趣班、補習，我都會盡量親自接送，所以他們不會投訴說沒時間陪他們！」
 

撰文 : TOPocl柴犬出動

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