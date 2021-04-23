【BB喊聲解碼】BB食飽喊瞓覺又喊好頭痕　嬰兒哭聲其實有得分

▲ 嬰兒哭聲其實可以分辨。

BB的喊聲，相信為不少新手父母帶來煩惱。無法用言語溝通的情況下，到底怎樣才能了解寶寶所需？其實，BB喊聲都有方法可以分辨，各位家長不必太頭痕！

有新手媽媽在討論區曾分享，BB經常喊，以為肚餓，但食飽後繼續喊、睡覺途中又突然喊，大呻：「真係唔識點樣湊」，究竟BB點解經常喊？是否缺乏安全感？父母又該如何安撫？可否經常抱抱？

其實，BB喊聲可以分辨。據衛生署，初生嬰首數個月，主要是靠哭聲來表達他的需要，而啼哭或有以下數個原因：

生理上的需要

對過多的外來刺激感到不安

感到沉悶

身體不適

分辨哭聲

餓了的啼哭：聲音較低沉。

憤怒的啼哭：刷烈及大聲地哭叫。

疼痛的啼哭：突然嚎哭，發出拉長而高音的尖叫，然後停頓下來，再而變成單調的哭聲。

其實每個孩子都是獨特的，對同一件事物都會有不同反應，父母可以留意和每次盡量即時回應寶寶的啼哭，漸漸地從經驗學會分辨不同的啼哭聲，了解孩子的需要。

有時啼哭會混合不同形式出現，例如肚餓的哭聲或會因父母未能及時回應，而轉為憤怒哭聲。只要掌握寶寶哭泣背後的需要，然後留意他煩躁不安快將要哭的表現（例如皺眉、滿面通紅、嘴唇顫抖），就可以及時回應他的需要。

安撫嬰兒方法

當寶寶啼哭時，盡量每次對他的哭聲作即時回應，留意他有甚麼需要。父母可試試檢查尿片；是否上一餐少吃了，要早一點餵他；是否穿衣太多而感到熱；甚至考慮細微的地方，如：小腳是否被東西絆着了？被蚊咬了？

通常當父母走近寶寶，讓他看到你，一邊檢查一邊看着他説話，如果寶寶是因沈悶而哭的話，可能就已平靜下來。

如果不是以上的問題，他的啼哭可能代表需要你多點安撫。父母可嘗試以下的建議：

輕撫他，溫柔地對他説話；

放輕柔的音樂；

用柔軟的布把他上半身裹緊，令他有安全感；

把嬰兒擠在胸前有節奏地輕搖；讓嬰兒伏在成人的大腿上，輕揉他的背部；或伏在成人的肩膀和胸膛上，並垂直地抱着他輕輕地搖晃或鍍步，漸漸將動作減慢，直至孩子靜下來；

吸吮不但能安慰嬰兒，還能給他安全感。可考慮給寶寶奶嘴。若餵哺母乳，則可考慮滿月後才用奶嘴，因為過早用奶嘴可能會影響他們學習正確吸吮乳房的方法。母親可嘗試用一個躺着的姿勢來餵哺母乳，讚嬰兒吸吮至安靜下來，這樣，母親亦可有休息的機會。

多抱BB會寵壞？

很多父母會擔心多抱寶寶會寵壞他，令他變得纏身。其實初生嬰兒啼哭是出於本能需要，還未懂得撒嬌，所以毋須擔心會寵壞他。反而抱抱寶寶能滿足他的需要，令他感受到你的關注，增加他的安全感，這樣做有助孩子日後情緒均衡發展，亦可鞏固親子感情。

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責任編輯：羅嘉欣