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【香港經濟】3月綜合消費物價指數按年升0.5%　基本通脹率為0.2%

社會 16:43 2021/04/23

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本港3月份整體消費物價按年升0.5%。（程志遠攝）

政府統計處今日（23日）公布，本港3月綜合消費物價指數按年升0.5%，升幅較2月時擴闊0.2個百分點。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，3月基本通脹率回升至0.2%，高於1月及2月份合計的平均變動率負0.3%，主要是由於外出用膳費用和豬肉價格上升所致。

政府統計處指，經季節性調整的綜合消費物價指數，今年首季的平均每月變動率為0.4%；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%。

政府發言人稱，由於食品價格升幅加快，3月份基本消費物價轉為按年輕微上升0.2%，惟私人房屋租金進一步下跌，同時消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然輕微。

發言人續言，展望將來，由於環球和本地經濟活動尚未從早前的深度衰退全面恢復過來，整體物價壓力在短期內應會維持溫和，政府會繼續密切留意情況。

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記者：陳曉瑩

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