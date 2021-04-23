【設計師爸爸】名校考包尾轉讀Band 3中學求變　僅$5萬創業投身室內設計做年輕老闆

▲ 陳偉強（Oscar）創業之路一帆風順，學習路途卻波折重重。

學業成績並非唯一出路，只要找到興趣也能成為另類「狀元」。現年31歲的陳偉強（Oscar）是室內設計公司的老闆，創業之路一帆風順，學習路途卻波折重重，可是過去成就今天的他，將興趣發展成事業。Oscar希望以自身經歷勉勵年輕人，「成績差不可怕，最重要找到自己興趣。」

Oscar中一就讀大埔一間Band 1英中，但成績不濟，全級210人考包尾，重讀中一後被勸退學，再轉至同區一間Band 5中學（等同現時Band 3中學）。他自言細個「懶叻又無自知之明」，在Band 5中學不是學會讀書，是學會做人，幸好遇上好老師，令他命運從此改變。回顧中學生涯，他表示︰

Band 1學校可能只要你讀書，但這裡的老師很人性化，不止教讀書更教做人。

▲ Oscar憶述在Band 1中學，因成績差及欠交功課被記缺點及小過。（黃建輝攝）

當年他加入Band 5校的排球校隊，教練用心教導僅有的6個學生，他由最初零球技，到翌年開始識打排球。球隊苦練下於聯校排球比賽勇奪冠軍，6個同學沒有後備，他至今仍記得當時教練的一席話，「不放棄，不看分數，只要球不著地。」猶如出生入死的6人至今仍保持聯絡，這是他中學階段的美好回憶。

讀室内設計找到出路

直至中五會考8分，Oscar再到另一間Band 5學校重讀中五，結果重考會考得11分。這年他當上班長，竟然能「馴服」有黑社會背景的同學，一起買材料設計壁報板。其後對繪畫及立體設計有興趣的Oscar，決定報讀香港專業教育學院（IVE）建築科技及室内設計高級文憑課程，這4年他找到自己的方向︰

那時發現原來努力會有人欣賞，如果我對設計沒興趣，根本無法堅持下去。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在IVE畢業後，他輾轉找到一份室內設計公司的工作，老闆陳定邦（邦哥）成為他的恩師。邦哥形容Oscar牛脾氣性格，但凡事盡力做到最好，而且心地善良，樂意將所識的傳授給他。Oscar憶述︰

邦哥話『你肯問，我肯講』，我做了1年半，學到的東西等同工作8年一樣。

他對自己要求很高，不時通宵達旦完成工作，在公司沖涼及睡覺已成等閒事。不過，他從不覺得這是苦差，成功感來於自己創作的東西，而客人欣賞他的設計。他感激邦哥無私分享，為他日後事業打好基礎。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

興趣化為事業創業5年

2016年，Oscar投身室內設計行業差不多兩年後離職休息，同時協助在傳統家俬店工作的爸爸，也為屋企及家人搬屋裝修擔當設計工作。他的設計備受肯定，決定膽粗粗以5萬元創業，其後在大埔開設室內設計公司「OscarC Studio」，由最初僅3人擴展至現時全職員工20人，即使在疫情下生意額仍穩步上揚。他深信︰

成功在於有興趣及夠勤力，不可以太計較。做設計不要想OT與否，如果覺得做得耐好蝕底，那你不適合這一行。

Oscar擅長閣樓設計，有「閣樓達人」之稱。創業成功後，他又成立市場策劃公司，還繼續大展拳腳開新公司，主攻較低價的室內設計市場，成為3間公司的老闆。作為年輕老闆，Oscar聘請的員工都相對年輕，平均年齡只有25歲。他信任年輕人的能力，一如當年邦哥給予他機會，他每年亦與IVE合作招收實習生，落力培訓師弟妹。

▲ Oscar笑言太太做會計，他做設計，沒有爭拗。（黃建輝攝）

所謂同行如敵國，但Oscar與邦哥的關係卻是亦師亦友的好戰友，舊公司有難，他二話不說幫手，甚至幫忙管理舊公司的facebook。當日邦哥盡教他，今日邦哥的兒子就在Oscar的公司工作跟他「學藝」。

公司開業數年，他也遇過少數無理的客人，例如要求「廚房天花間張床俾工人姐姐」，他寧願不報價不接單，也拒絕這些「不人道」行為。他慶幸大部分都是好客人，行內收不到數是常態，但他開舖至今未試過收不到尾數。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不強迫2歲兒子讀書

Oscar與太太育有2歲兒子，太太在公司主理會計，夫妻檔合力做好公司。兩公婆一同工作不免有磨擦，他笑言︰

我找到一個無爭拗點，就是她做會計，我做設計。

▲ Oscar勸勉年輕人不必太計較，「後生仔不要怕蝕底。」（黃建輝攝）

兒子現正就讀N班，Oscar有感他不像自己小時候，似乎頗喜歡學習。他不強迫孩子讀書，即使兒子將來不是讀書材料也沒問題，只願他找到興趣、過自己的人生，因為他也是這樣走出自己的路。Oscar希望鼓勵年輕人︰

不要覺得自己是零，要讓自己強大。成績差不可怕，最重要找到興趣愛好。

同場加映︰被名校「遺棄」男生轉校 遇上好老師讀出好成績

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：駱秀玲