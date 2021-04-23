【自願檢測】運輸署下周一提供的士、小巴司機及渡輪僱員新一輪免費檢測服務

▲ 運輸署下周一(26日)起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪新冠肺炎自願檢測服務。(資料圖片)

運輸署今日(23日)公布，將由下周一(26日)起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪新冠肺炎自願檢測服務。

運輸署將於下周一至5月9日為期兩周，為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於明日(24日)起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。完成預約後，系統會顯示確認預約頁面，並會發放手機短訊確認預約日期和時間、檢測中心名稱及預約編號。

個專屬檢測中心的地址、開放日期及時間:

已預約之的士及公共小巴司機需帶備用於預約的香港身份證正本、有效之的士司機證或公共小巴司機證及確認預約短訊，於其預約時段前往揀選的檢測中心。檢測承辦商的當值人員會替司機進行登記，並採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測，檢測結果呈陰性的司機會收到電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案會轉交衞生署衞生防護中心跟進。

完成檢測之的士司機會即場獲發「的士司機參與檢測名牌」，的士司機可將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

至於本地渡輪營辦商的僱員，渡輪營辦商已通知其員工於下周一至29日期間於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。

責任編輯：蘇文軒