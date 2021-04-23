【聲夢傳奇】展開第二回合比賽林智樂決戰姚焯菲　潘靜文失自信：陰影很大

▲ TVB節目《聲夢傳奇》明晚（24日）將進行第二回合比賽。

TVB節目《聲夢傳奇》在明晚（4月24日）將進行第二回合比賽，跌入危險區的潘靜文（Sherman）和姚焯菲（Chantel）差點被淘汰，壓力甚大的潘靜文更因而失去自信，導師周柏豪則不斷鼓勵她。

而姚焯菲這次將會與林智樂（Felix）對戰，到底最終誰勝誰負？

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▲ （圖片由TVB提供）

《聲夢傳奇》在第一、二集完成首個回合，15位學員逐一演繹自選歌曲，再由25位樂壇不同界別代表所組成的評審團評分。

首回合結果：詹天文（24票）、何晉樂（22票）、林君蓮（22票）、孫漢霖（20票）、炎明熹（19票）、張馳豪（16票）、林沚羿（15票）、鍾柔美（15票）、冼靖峰（14票）、黃奕斌（13票）、林智樂（13票）、姚焯菲（9票）、潘靜文（8票）、文凱婷（5票）及蔡愷穎（4票），最後蔡愷穎獲得最低分被淘汰。

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進入第二回合比賽

在明晚播出的新一集《聲夢傳奇》將進行第二回合比賽，14位學員分成紅、藍兩隊，Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任藍隊導師，周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任紅隊導師。

比賽分成七個回合，每個回合各自派出一位隊員對戰，再由25位專業評審評分，最後累計總票數較高之隊伍為勝方，負方就由該隊導師決定淘汰哪位學員。

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JW教唱歌技巧

上個回合表現未如理想的姚焯菲（Chantel）及潘靜文（Sherman），分別取得9分及5分而跌入危險區，險被淘汰。

導師周柏豪選了Sherman進入紅隊，不斷鼓勵Sherman：「有時被人看低一線都未必是壞事，最緊要自己爭氣！」不過面對沉重壓力的Sherman失去自信，預計自己今個回合一定會被淘汰：「從這間房（危險區）走出來的陰影很大，我上次Band Rehearsal是差至貼地。」

Chantel今次選取JW王灝兒的歌，JW親自教路，以原唱人身份分享唱歌技巧。不過JW聽完Chantel排練，卻非常擔心：「我給了很多Information，很驚她吸收不到。」

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Felix對戰Chantel

至於藍隊則派出林智樂（Felix）與Chantel對戰，上次Felix取得13票，獲得評審讚好。不過，評審之一的陳彥廷聽完Felix及Chantel之表現，指：「Felix有很大進步，可惜Chantel的進步比Felix更大。」

Chantel的表現雖然被評審大讚有進步，但最後能否逆轉劣勢，擊敗Felix，在評審手上取得票數，幫自己隊伍成功晉級？同時為自己爭氣？

同場加映：張敬軒專訪