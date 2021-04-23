【禁聚罰款】中山紀念公園體育館外聚集　4區議員承認違限聚令各罰7000元

▲ 被告之一彭家浩今到庭應訊。林欣樂攝

去年8月政府選定將中山紀念公園體育館將改裝為「火眼實驗室」，協助檢測新型肺炎病毒，中西區區議會主席鄭麗琼及多名區議員到場了解，當中包括梁晃維及許智峯，鄭麗琼及梁晃維等5人被票控違反限聚令，今（23日）於東區裁判法院再訊，鄭麗琼否認控罪罪，排期至8月底開審，而梁晃維等4人則認罪，各被罰款7,000元。

控罪指，鄭麗琼、梁晃維、葉錦龍、彭家浩、黃永志共5人，於2020年8月7日早上10時許，在中山紀念公園體育館外，組織一個無合理辯解的受禁群組聚集。

案件今再訊，其中4名被告梁晃維、葉錦龍、彭家浩、黃永志承認傳票罪，其中梁晃維因涉違反國安法被還柙中。辯方求情指，被告當時為中西區區議員，案發前一晚，中山紀念公園要改為檢疫設施的消息傳出，現場有大批醫護及警員出入，大批市民詢問事件，故被告決定於翌日到場了解。

辯方續指，翌日事件引起公眾關注，有記者於事後採訪各被告，5名被告及許智峯平排接受訪問，被告因一時大意而違反限聚令，事後知道觸犯有關法例，向律師了解案情後決定認罪，希望法庭考慮到被告當時只為履行職責，與一般違反限聚令的案件不同，希望法庭判以罰款。

裁判官判刑時指，事件起因是工作，但案發時被告已完成工作，大意地站在一起，跟一般人吃飯後意外違反限聚令一樣，判各被告罰款7,000元，一周內邀交。

案中餘下被告鄭麗琼否認控罪，案件排期至8月30日及31日審訊。據悉，時任中西區區議員、現正流亡海外的許智峯當日亦被票控，惟法庭今未有處理其案件。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂