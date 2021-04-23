【選舉制度】立法會外籍議員比例維持12席　選委界別議員不可持外國居留權

▲ (經濟日報資料圖片)

政府提出完善選舉制度，將立法會議席由70席加至90席。由於《基本法》訂明，立法會的外籍議員所佔比例不得超過立法會全體議員20％，不少議員均關注增加議席後，外籍議員人數上限是否也需上升。政府今日（23日）書面回覆議員時表明，不建議將非中國籍或持有外國居留權的議席數目增加至18席（即90席的20％），又表明新增的40名選委會界別議員，均不可持外國居留權。

政制及內地事務局解釋，2010年政改時，當局亦沒有因2012年立法會換屆選舉的議員由60名增加至70名，而上調非中國籍或持有外國居留權的議席數目。故建議在是次修訂中，參考2010年的做法，把非中國籍或持有外國居留權的議員上限維持在12席，即只佔全體議席約13%。

目前立法會容許12個功能界別的議員擁有外國藉，包括法律界、會計界、工程界、建測規園界、地產及建造界、旅遊界、商界一、工業界一、金融界、金融服務界、進出口界及保險界。政府指，現有安排可吸納不同人才進入立法會，反映香港的包容性和多元化，讓非中國籍人士對香港作出貢獻，並有助維持香港作為一個國際都會的形象。

至於選舉委員會界別，政府表示，若容許非中國籍或持外國居留權人士，在該別選舉入閘，便有機會出現40名該界別議員都有外國居留權情況，不符合《基本法》第67條規定。故強調選委會界別的候選人不可持有外國居留權。

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記者：李淇