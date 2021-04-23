【譚仔薯片】譚仔及譚仔三哥推經典口味薯片　惠顧滿$100送1包麻辣豬耳或土匪雞翼薯片【附換領詳情】

▲ 譚仔和譚仔三哥推出麻辣豬耳味及土匪雞翼味薯片，各位粉絲有福了！

譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線 （譚仔三哥） 粉絲又有口福了！譚仔及譚仔三哥繼2019年推出麻辣和煳辣味薯片後，現在推出麻辣豬耳味及土匪雞翼味薯片。一眾譚仔及譚仔三哥粉絲只要在指定時間惠顧，即可再次品嚐到新奇口味！

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2款薯片特色

「譚仔麻辣豬耳味薯片」以譚仔家傳戶曉的麻辣豬耳為基礎，配以三小辣為參考指標，把味道及口感融入薯片當中；三哥則把香港小食名物「土匪雞翼」味加入薯片，製作出又香又辣的「譚仔三哥土匪雞翼味薯片」。

譚仔雲南米線麻辣豬耳味薯片推廣詳情

日期： 2021年4月23日起 （數量有限，換完即止）

時間： 下午3時至6時 （以結賬時間計算）

優惠： 以上時段內惠顧滿$100，可免費獲贈譚仔麻辣豬耳味薯片一包（須以同一張單消費滿$100，不可累積計算、不能兌換現金及不可與其他優惠同時使用，每張單只可獲贈一包，並不適用於外送平台訂單）

分店： 全線譚仔雲南米線

譚仔三哥土匪雞翼味薯片推廣詳情

日期： 2021年4月23日起 （數量有限，送完即止）

時間： 下午3時至6時 （以結賬時間計算）

優惠： 以上時段內惠顧滿$100，可免費獲贈譚仔三哥土匪雞翼味薯片一包（須以同一張單消費滿$100，不可累積計算、不能兌換現金及不可與其他優惠同時使用，每張單只可獲贈一包，並不適用於外送平台訂單）

分店： 全線譚仔三哥米線

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責任編輯：王芷瑩