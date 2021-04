Crest送免費酒店住宿　最高有機會入住4人房總值2,400元

戴口罩的日子有多漫長,離摯愛口罩背後笑容就有多遠,相信每個人都惦掛他或她最真摯的笑容。為讓大家可與身邊人除下口罩,盡情放心歡笑,Crest決定聯乘Little Tai Hang,開設全港首間免費入住的「Smile BNB」。

有別於一般Staycation,「Smile BNB」是專為大家度身訂造的笑容空間,由Check in一刻以至房內擺設都是笑容打卡位,希望令大家重拾最Bright and Beautiful的無價笑容。

前所未有住宿體驗「笑容提示卡」



「Smile BNB」笑容空間包括三間特色客房,如果你屬於以下其中一個組別:「情侶」、「應屆畢業生」、「即將移民」,只要將你的故事寫低,就可免費入住「Smile BNB」,獲得一個笑容假期。

甫行入「Smile BNB」入面即見Crest為住客特意設計與「Smile」有關的心思位,全程照顧住客的笑容:例如很多人覺得自己的笑容未夠靚,所以合照時會笑得很生硬甚至選擇不笑。

所以當住客一踏入「Smile BNB」房間內,便會發現在不同角落有多款「笑容提示卡」,裡面全是教大家笑得最開懷燦爛的小貼士,例如笑的時候甚麼角度最好、笑容的不同級別、笑的神奇化學作用等等,學懂以後保證住客都敢放膽笑及識得笑。

度身訂造「笑容打卡位」



難得放假入住精緻笑容空間,當然要將每刻珍貴時光拍下。Crest為住客準備好即影即有相機,更重要是房間內的不同位置,都是為住客度身訂造的「笑容打卡位」。

一踏入房門,便會見到180度維港景色,在落地大玻璃上則會分別貼上與住客故事呼應的金句貼紙,讓大家可以留下最窩心感動、最獨一無二的合照。

各房間更有專屬相簿,只要將入住時拍下的即影即有相片貼上,即會變成是次旅程的回憶紀念冊,他日可隨時回味與最愛的真摯笑容。

「亮白化妝間」重新記住摯愛的優點與笑容



「Smile BNB」知道大家對酒店化妝間都有要求,「Smile BNB」已將房內化妝間升級成「亮白化妝間」。

大家平日或生活忙碌,未有時間留意到另一半或者朋友的變化,「亮白化妝間」內的玻璃鏡上加上了精美相框,鼓勵大家認真地細看自己與一同入住的朋友摯愛,重新發掘及記住對方的優點與笑容,以及相處的趣事,讓住客會心微笑外更可打卡留念。

「亮白化妝間」會送上Crest四款皇牌產品,包括電動牙刷、美白牙貼、牙膏及漱口水,令住客以後的笑容都更亮白,每次笑得更有自信。



想體驗「Smile BNB」的方法非常簡單,只需由即日起至4月30日透過IG inbox @cresthongkong,簡單分享你們令人開心的故事,Crest 就會選出三組客人,於5月7日至8日免費入住1晚「Smile BNB」,「情侶」住客將會入住雙人房,「應屆畢業生」與「即將移民」住客則會入住四人房,期待在「Smile BNB」看到大家的燦爛笑容!

「Smile BNB」活動詳情:

日期:5月7日至8日(1晚)

地點:Little Tai Hang,銅鑼灣道98號, 香港, 香港

房型:「情侶」住客將會入住雙人房Little Tai Hang - The Corner House, Studio Luxury Harbour View(總值1,500元),「畢業生」與「即將移民」住客則會入住四人房Little Tai Hang - The Lane House, Two Bedroom Deluxe Garden View(總值港幣2,400元)

贈品:每人可獲贈過千元Crest產品, 以及Polaroid相片沖曬機(每間房間一部)

責任編輯:司徒家傑