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職員稱遭停職遺私人物品　環保署澄清：曾給予全日時間收拾

政治 17:13 2021/04/23

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環保署稱尊重員工權利，嚴正澄清誤導言論。（經濟日報資料圖片）

港府在今年初要求，現職公務員宣誓或簽署聲明。一名環保署高級督察聲稱，被署方稱未有妥當簽署聲明而遭停職，並被禁止進入辦公室，無法取回個人物品。不過，環保署澄清，曾安排全日時間讓有關員工收拾物品，也曾建議代為取回物品。

環保署表示，該名員工曾3次交回聲明，但每次都在簽署欄中填寫其他字句，是沒有在限期前交回妥為簽署聲明，亦未能提供合理解釋，認為他繼續行使職權及職能會違背公眾利益，着令其停職。

環保署又指，在上周一發出停職信件，並向其宣讀信件內容，清楚表示收拾個人物品後，將不准再進入辦公室，並給予全日時間收拾物品，署方會將未收拾的私人物品送往其住址，但由於物品太多，需時處理。

另外，環保署稱該名員工，曾兩次出現辦公室外，分別要求進入辦公室取回藥物及住所門匙，職員則建議代其提取藥物及取回門匙，但均被拒絕。對於有人混淆視聽，誤導公眾，令人以為環保署漠視員工權利，環保署深表遺憾。

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記者：陳宛彤

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