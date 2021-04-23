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【沙中綫】逾6成紅磡站擴建工程改善建議已實施　當局會繼續監察其餘28項建議

社會 17:21 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

沙中綫紅磡站擴建工程調查委員會提出78項促進公眾安全和保證工程質量建議。（資料圖片）

因應沙中綫紅磡站擴建工程調查委員會建議成立的獨立審計小組於上月26日向行政長官提交審計報告，政府今日（23日）公布報告內容。小組認為，在78項關於促進公眾安全和保證工程質量方面的建議，當中50項已獲全面實行，其餘28項的籌備工作進度理想，並建議運房局應繼續監察實行進度。

獨立審計小組在第一份審計報告中認為，《中期報告》提出的58項建議中有14項已獲全面實行；而在第二次審計中檢視66項建議的實行進度，包括第一份審計報告中尚未全面實行的44項建議、調查委員會《最終報告》中提出的20項新建議，以及《中期報告》中2項已獲全面實行但經調查委員會修訂或補充的建議，當中38項已獲全面實行，而全面實行28項建議的籌備工作進度理想。

小組亦知悉，港鐵在2021年期間完成對項目綜合管理系統和整套合約文件的檢視後，其餘大部分建議也將獲充分處理。綜合第一次和第二次審計的結果，小組認為，在調查委員會提出的78項建議中，50項建議已獲全面實行。

至於正全面實行的28項建議，當中佔21項與理順及釐清規定和要求相關，包括政府和港鐵需共同跟進檢視與《項目管理計劃》內容和應用相關的要求等；另外亦有6項分別與修訂合約及商業事宜安排，以及提升領導、勝任、管治能力及文化相關；餘下一項涉及港鐵內部架構，探討如何令負責同一項目的不同組別更緊密合作，以免各自為政。

運輸及房屋局局長陳帆感謝審計小組主席王桂壎、委員羅康錦教授和陳志超的努力，就調查委員會最終報告內各項建議措施的實行進度，完成獨立跟進審計，並撰寫審計報告。運房局會繼續監察調查委員會各項建議的實行進度。

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記者：陳子謙

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