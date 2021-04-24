【KO關節痛】膝頭痛一招通氣血紓緩關節痛　李韡玲：可塗抹生薑椿花油刮痧

▲ 用生薑椿花油及刮痧板有助通氣血、紓緩關節痛

排球教練張老師，來敝公司買了兩塊水牛骨刮痧板，另加一瓶生薑椿花油，說用來應付膝頭痛。甚麼？用刮痧板？我一名同事出於好奇心，向張老師請教。

原來，這位老師不僅是排球教練，也是港隊成員之一，由中學時代一直打排球打到現在快三十歲了，雙手加雙腿的長期舉高扣殺和跳躍，肩膊和膝關節部位都出現了勞損，膝關節尤其疼痛，連屈膝都有困難。

於是，一位隊友就教了她這個方法：首先在膝關節部位抹上生薑椿花油，然後每手各握一塊水牛骨刮痧板，在膝蓋兩邊的小腿和大腿處，上下有節奏地互相配合地做刮痧動作，不必太用力，但刮至出現紅痧點已經足夠。此時的膝關節由於氣血暢順，於是鬆動了不少，即使屈膝也不疼痛了。

如果你有這個膝頭的問題，試下張老師的這個方法。最好每日可以做兩至三次，以擔保氣血循環正常無障礙，所謂氣血通則不痛。就是這個道理。刮痧板和椿花油應該隨身帶着，一旦在外，有路人或自己遇上甚麼頭暈、腳痛、手痛，很派用場。

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