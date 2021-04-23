【藏爆炸品】香港民族陣綫成員工廈藏爆炸品囚12年　官指罪責比「賊王」葉繼歡更重

▲ 有組織罪案及三合會調查科B組署理警司呂思灝（中間）對判決表示歡迎。王仁昌攝

「香港民族陣綫」成員早前涉於荃灣一個工廠大廈單位內，存有爆炸品TATP（三過氧化三丙酮），涉案成員早前承認1項存有炸藥意圖危害生命或財產罪，今（23日）於高等法院被判監12年。法官判刑時指，涉案炸藥TATP不穩定，而被告家中被搜出港獨及顛覆政府的單張和小冊子。法官指被告的罪責堪比「賊王」葉繼歡，甚至更重，法官指葉繼歡只不過求財，但被告卻為顛覆政權，破壞香港穩定及意圖散播恐懼。

涉案被告盧溢燊（29歲）報稱無業，早前承認1項存有炸藥意圖危害生命或財產罪。控罪指，被告於2019年7月19日，在荃灣德士古道隆盛工廠大廈1個單位內，非法及惡意管有爆炸品TATP，而意圖危害生命或財產。

▲ 警方於涉案中搜出大批物品。經濟日報資料圖片

法官陳慶偉今判刑時指，根據專家報告，TATP相比起爆炸品TNT更危險，TNT的引爆須使用到引爆器，TATP則有高敏感度，一旦受到磨擦、碰撞、甚至接觸到人體靜電，便可能自動爆炸，雖然辯方呈上TATP的研究資料，惟法官認為是由實驗中的控制環境得出，與現實情況有距離。

法官指，警方在涉案單位，除了搜出1公斤TATP外，更搜出了原材料、發射器及刀等物品，被告家中則被搜出《香港獨立論》書藉，及印有「香港獨立、分裂國家、顛覆國家」字眼的單張和小冊子，被告手機亦被發現兩個檔案，其中1個聲稱供恐怖分子閱讀，列出不同爆炸品特性和製作步驟等。

法官指，涉案單位及被告家中搜出的物品，顯示被告即行動主腦，其意圖是為了香港獨立，本案屬同類案件中最嚴重者，提及1997年「賊王」葉繼歡管有2公斤TNT，指兩案被告管有的炸藥同樣能夠造成嚴重人命傷亡或財物損失。

法官續指，同意上訴庭及終審法院所指，就此類案件法庭須重判，否則形同失職。雖然本案被告存有的炸藥數量較少，但法官認為被告行為已近乎向社會宣戰，而且根據警方爆炸品處理課專家意見，如果炸藥在處理中途爆炸，受訓人員的生存機會也不大，炸藥對警員的威脅比市民更大。

法官指，案例中葉繼歡的目的只是為了財物，但被告卻是針對香港特區政府，破壞香港穩定及意圖散播恐懼，指被告的罪責與葉繼歡相同，甚至更重，將量刑起點訂於18年，被告在最早階段認罪，給予3分1刑期扣減，最終判處監禁12年，即時入獄。

有組織罪案及三合會調查科B組署理警司呂思灝於庭外表示，警方歡迎法庭判決，希望判決給予強烈訊息，社會不接受這等暴力行為，又指本案為近年涉及最多土製炸彈的案件，而案發正值示威高峰期，若非警方搗破，必造成大量傷亡，並警告不法之徒切勿以身試法。

案情指，被告於2019年初透過友人租用涉案單位，為「香港民族陣綫」存放物資。案發當日，警方監視涉案單位，及後待被告進入單位時作截查。警方其後發現單位內有懷疑爆炸品，隨即拘捕被告；被告在警誡下保持緘默。

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記者：王仁昌