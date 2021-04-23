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【以貌取人】為仔女揀幼稚園歧視胖老師　無理家長︰ 肥得像豬點教小朋友？

教育 18:28 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有台灣家長為仔女揀幼稚園，歧視胖老師。

不少家長為小朋友選幼稚園都會大為緊張，如果心儀的學校有開放日，都會趁機參觀學校，了解教學理念、課程內容、校舍環境設施、校長老師是否有愛心等，可是有名台灣家長竟然留意老師是否肥胖，更在網上投稿，呼籲校方勿聘請肥胖老師，他的理據令人嘩然，引起網民大鬧。

怪獸家長歧視胖老師

該網民向facebook專頁「靠北幼稚園」發帖，問及其他家長會否跟他一樣，不放心仔女被過胖的幼稚園老師教。他每次參觀幼稚園的時候，總是會看看校內有否老師是胖子。該名家長以貌取人，抨擊老師的身材︰

自己都吃的這麼肥了，還有些胖的跟豬一樣是要怎麼教育孩子啊？完全不放心把自己的寶貝交給胖子來帶。

呼籲校方勿聘請胖老師

該家長將自己帶有歧視的想法分享出來之外，更似要得到其他家長認同，並呼籲校方不要聘請胖老師，表示肥婆/肥佬會影響孩子的健康。

希望園所能在用人前可以稍微過濾一下，把那些胖子刷掉，讓孩子們有健康成長的環境！

網民斥以貌取人壞身教

有極少數網民認同發帖的家長，「肥胖不算外表吧，也算是紀律一種，真的很不健康」，可是，更多網民斥責該家長的想法，是最壞的身教以貌取人。

有網民是老師兼英語教室負責人，她看到該家長的話令教育工作者痛心，並為胖老師平反，像她自己內分泌失調，生理期一年沒有來，去打催經針吃排卵藥，副作用多，不斷發胖20公斤。「胖的人該死？沒有愛小孩的權利？」，她指自己很用心教學工作，家長半夜發訊息，總會一早回覆，雖然學校壓力很大，但會盡全力完成每項事情。更多網民的留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳

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