【初步確診】將軍澳舒適堡再多一人染疫累計2宗　4月16日晚6時後到訪人士及職員須檢疫

▲ 將軍澳舒適堡再多一人染疫累計2宗，4月16日晚6時後到訪人士及職員須檢疫（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情仍未止，今（23日）新增9宗確診個案，包括8宗輸入個案及1宗為源頭不明感染本地個案，另有數宗初步確診，包括2宗本地源頭不明個案，其中一名驗出變種病毒，詳情請看：下一頁；衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席下午記者會，交代最新疫情。

張竹君表示，另一名初步確診者為民政署司機，負責駕駛AM車，平日在西貢簽到，與家人居將軍澳顯明苑，有外出用膳。

張竹君特別提到，患者4月7日晚上7至8時有到將軍澳舒適堡健身，與早前確診第11711宗同一時間到過該處，惟兩人並非使用同一組器械，「一人做腳，一人做身」，張竹君稱擔心該處有傳播，故4月16日6時後去過該處的人士及職員須強制檢疫，其他工作或健身人士須強制檢測，該健身室須停業14日。

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記者：鄧凱文