【覆核獲批】區諾軒涉大聲公襲警改判監9周　上訴庭指襲警如衝擊法紀和治安

▲ 區諾軒早前就兩襲警罪被改判監9星期。經濟日報資料圖片

前立法會議員區諾軒於2019年7月在旺角衝突中，被指以大聲公推撞警員長盾，並以大聲公說話，使警司高振邦耳朵痛楚，早前經審訊後被裁定兩項襲警罪成，判處140小時社會服務令，律政司認為判刑過輕提出覆核獲批，區被改判監9周。上訴庭今（23日）頒下書面判詞指，正在執行職責的警務人員是法紀和治安的代表，襲擊正在執行職責的警務人員，不僅傷害有關警務人員，亦衝擊他所代表的法紀和治安。區於短時間內犯下兩罪，加重其刑責，加上他沒有悔意，須判處即時監禁。

上訴庭於判詞指，維持法紀和治安對保障香港公共秩序的重要性是不言而喻，正在執行職責的警務人員是法紀和治安的代表，襲擊正在執行職責的警務人員，不僅傷害有關的警務人員，亦衝擊他所代表的法紀和治安。

上訴庭指於不少案例已強調，襲擊執行職責的警務人員是嚴重罪行，必須判處足夠和阻嚇的刑罰。本案答辯人區諾軒（33歲）犯案情節嚴重，加重了其罪責，法庭於判刑時必須嚴懲和阻嚇。

上訴庭指出，案發當晚反對逃犯條例的示威活動在尖沙咀結束，示威者沿彌敦道擴散至旺角，當時有大批人士在案發現場堵路。警方當時正竭力驅散大批非法聚集堵路人士，旨在盡快恢復路面交通，區卻襲擊兩位正在前線執行職責的警員，行為完全不可接受。

區犯案時有不少人在旁，現場氣氛緊張，而區亦情緒十分激動，所用的言詞亦極容易挑起人對警方的不滿。上訴庭指區以粗鄙、挑釁的言詞甚至粗言穢語辱罵警員，若有警員按捺不住被挑動起來而有所反應，例如使用過度的武力，無疑會加劇警民衝突的風險。

上訴庭又指區在短時間內分別襲擊兩名警員，當時高警司在處理傳媒，區在毫無挑釁和衝突的情況下向高施襲，高再三要求停止，區仍用揚聲器近距離向高大聲叫囂，行為是毫無道理可言。上訴庭認為高警司受的傷害雖然並非永久，但不能說是輕微。

上訴庭認為區的罪責嚴重，即使他有良好的背景及沒有前科，仍須判處即時監禁。原審裁判官不但沒有充份掌握案情的嚴重性，判刑亦沒有觸及懲罰和阻嚇，也沒有解釋為何即時監禁的判刑原則不適用，並誤以為區具真誠悔意，故誤判社會服務令，判刑明顯過輕，犯下原則性錯誤。

就兩項襲警罪以12星期為總量刑起點，由於本案是刑期覆核，加上區已完成105小時15分鐘的社會服務，酌情減刑3星期，區須服刑9星期。

區諾軒（33歲）被控兩項襲警罪，控罪指他於2019年7月8日大約凌晨零時25至31分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊執行職責的警務人員，即警員23663 關志豪及警司高振邦。

區經審訊後被裁定罪成，判社會服務令140小時。區早前就定罪提出上訴被拒，就涉違國安法被還押期間，律政司就本案判刑提出覆核。

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記者：林育慧