【奧斯卡2021】非一般女性復仇片《超犀女王》　化身午夜天使為姊妹出氣

▲ 《超犀女王》

注重女權是大勢所趨，再加上有「#MeToo運動」，所以出自真心平權還是為了政治正確，所以近年荷里活多女權電影，以至令人傳統印象屬男性觀察為主的影片比如《星球大戰》最新系列電影都改以女性當主角。

由「小丑女」瑪歌羅比 (Margot Robbie)監製，英國演員艾蔓露芬諾（Emerald Fennell）首次執導的電影《超犀女王》（Promising Young Woman），擺明車馬屬女權電影，但手法不落俗套，沒有太多奇情或誇張，但同時又不是寫實電影，在平實當中又充滿戲劇性。

▲ 主演《色辱》、《少女失樂園》的嘉莉慕萊根在《超犀女王》演女主角Cassie。

獲奧斯卡5項提名

《超犀女王》故事講女主角Cassie（嘉莉慕萊根飾）日間在咖啡店工作，晚上卻到夜店扮醉等「被執屍」，然後她便出手教訓渣男，而她要「替天行道」的原因是背後有件傷心事。

負責導演兼編劇的艾蔓露芬諾表示，想透過劇本強調兩性之間長久以來在法律面前並不平等：「一直想拍女士復仇電影。最近也有不少類似題材的電影，但一般都偏向很暴力，或是賣弄性感，或者極度沮喪壓抑。我希望寫出關於一個平凡女生的復仇故事，沒有刀槍，卻更荒誕扭曲。」

影片已不斷獲獎奪，包括美國影評人之選大獎(Critics’ Choice Awards) 最佳女主角和最佳原創劇本獎、美國編劇工會 (Writers Guild of America Awards) 最佳原創劇本、荷李活評論頒獎禮 (Hollywood Critics Association Film Awards) 最佳電影、最佳新導演、最佳女主角及最佳原創劇本等。

而且更獲今屆奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本及最佳剪接提名提名。

▲ 嘉莉慕萊根憑《超犀女王》提名奧斯卡影后。

導演：歪風不可長

影片處處黑色幽默，艾蔓露芬諾解釋稱：「我喜歡觀眾歡笑過後，立刻倒抽一口氣，他們因為笑出聲而內疚。我不想電影拍得刻板嚴肅。我希望這部電影有趣過癮，又令人信服。」

雖然這是套復仇片，但導演稱其實戲內沒有一個壞人：「戲中的男女只是對性愛態度含糊曖昧文化的一份子。對我來說，最重要的是透過這齣電影發問最根本的問題：為何我們抱持這種態度與及我們可以如何改變去令這歪風不會長此下去。」

她最後寄語：「我希望這部電影令觀眾享受這個觀影體驗外，也能令他們離開戲院後作出反思。」