【校長專欄】女生從不懂英文到中英文名列前茅 校長：成功是留給有準備的人

▲ 鳳嬌獲心儀中學錄取。

香港的小學生自幼面對功課及考試的壓力已經相當大，小六學生更要面對呈分試及升中自行分配學位的中學面試挑戰，這泰山壓頂般的壓力更是讓人透不過氣。加上在疫情來襲下，部份中學會採用網上面試，部份則會沿用實體面試，變相要求同學們要做好更多的準備，壓力倍增。

出生於基層的鳳嬌同學自小學二年級從內地移居香港，她為人溫婉純良、勤力好學，在老師和小老師的幫助下，不出數月便融入了校園生活，可是由於鳳嬌在大陸不曾接觸英語，英語水平較其他同學訊息，亦不懂認讀繁體字，這些學習困難卻沒有打擊其學習的熱誠，反而激起他的鬥志，不但專心致志地上課，更發掘不同的自學方法，堅強不屈，乘風破浪。

經過勤學苦練，皇天不負有心人，她的中、英文成績突飛猛進，成績名列前茅。除了學習層面，鳳嬌也熱衷參與體育活動，曾於九龍北區學界田徑比賽取得女子甲組推鉛球殿軍，亦在「全港學界舞蹈音樂節」獲得團體銅獎。除此以外，鳳嬌為人熱心奉公，曾擔任風紀、小老師等職務。本年度鳳嬌是學校的模範生，更榮獲九龍城區傑出學生獎。

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老師早在五年級開學之初便為學生升中做好準備，詳細分析我校在本區的升中優勢，亦讓學生清楚知道自己的強弱項、成績、性格喜好等，使學生選擇合適自己的理想中學。鳳嬌在這自行分配學位的階段謙虛地請教老師升中的意見，有認真配合老師升中面試的訓練，更會在家中積極備戰，所以面試前已胸有成竹。

不幸，全球遇上新冠狀病毒疫情，學校也停止面授課堂，改為網上教學，適應力強的鳳嬌很快便調整心情，配合着老師的教學策略，在這個停課不停學的特殊學習氛圍，迎難趕上，克服遙距學習的困難，考試表現鶴立雞群。

最近鳳嬌同學幸得實體面試的機會，卻不幸在面試之前一天突然發燒病倒，抱病的鳳嬌除了因為面對升中面試的壓力外，更怕因為未能完成新冠病毒測試而失去面試的機會。可幸的是鳳嬌順利通過檢測，看了病，吃了藥，病情亦略有好轉，終於能在翌日準時出席面試。最終在3月底，收到中學自行派位的「正取」通知，順利獲得理想中學的取錄，鳳嬌得知消息後非常高興，同時又非常感恩學校老師的幫助和多年來的教導。因此成功永遠都是留給做好準備的人。



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