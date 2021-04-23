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【新冠肺炎】張宇人引述：員工接種疫苗、客人用安心出行　4.29起食肆可營業至凌晨12時

政治 18:18 2021/04/23

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張宇人（左四）及飲食界代表會見傳媒。（ 陳靜儀攝）

食物及衞生局下午與飲食業界會面，討論「疫苗氣泡」安排。飲食界立法會議員張宇人引述局方指，下周將會公布新一輪放寬措施，包括4月29日起，如食肆員工已接種第一針疫苗，食客亦按要求使用安心出行，食肆就可營業至凌晨12點，每檯放寬至6人。

張宇人指，食肆員工如因身體原因未能接種疫苗，可事先申報，毋需醫生證明，並以每14日進行一次核酸檢測代替。局方亦將容許15歲以下人士，進入餐廳如有大人陪同，可毋需掃描安心出行和填紙；65歲以上的長者，如沒有安心出行，可填紙代替，到時政府或派人到食肆巡查，查驗食客身份證。

他續指，如食肆員工已接種疫苗，客人沒有安心出行，局方亦願意作出彈性安排，讓餐廳劃分兩個區域，一半地方可6人一檯，營業至凌晨12點；另一半地方則照舊4人一檯，營業至夜晚10點。至於有關填假資料要負刑責的建議，張宇人指局方沒有採納。

另外，喜慶宴會方面亦有放寬，如客人已接種疫苗，生日酒等宴會可由20人放寬至100人，如因為健康理由未能接種疫苗，需在參加宴會前1至2日，進行核酸測試，證明屬陰性才可參加。

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記者：林曉君

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