膀胱癌治療見新突破 整塊切除腫瘤助降復發機率

▲ 泌尿科專科醫生崔家倫指無痛血尿是膀胱癌常見的症狀，持續有此情況宜盡早尋求專科診治。

有沒有試過小便有血尿，卻不感痛楚？有泌尿科醫生指出，若持續有此情況，除了常見的尿道發炎外，也可能患上了膀胱癌，特別是中年男性，又有吸煙習慣，更是高危一族，宜盡早求醫。現時在治療方面，最新採用水刀膀胱癌剝離術，可將4厘米以下的腫瘤整塊切除，有助減低需要進行二次手術以至癌症復發的機率。

在本港，膀胱癌是常見的癌症之一，每年平均有500宗新症。泌尿科專科醫生崔家倫闡述，當中男女患者的比例約為三比一，尤以中年男性為多。而患病成因方面，吸煙是現時唯一已知的高風險因素。

無痛血尿 屬明顯症狀

「日常生活中，部分需要長期接觸化學物品的工種，如染料廠工人、消防員及油職職員等，亦有一定風險。」他建議自覺有此風險的在職人士，可透過佩戴過瀘功能較佳的口罩或防毒面具，阻隔化學物質的影響。

部分癌症如腸癌，會由體內出現細小的息肉開始，逐步擴大為腫瘤，崔家倫醫生指出，膀胱癌並沒有這個演變過程，由最初出現已是腫瘤，當中約有9成屬上皮細胞癌，較易引致出血，因此膀胱癌患者最常見的症狀就是肉眼可見的無痛血尿，血量一般偏多，甚或會伴有血塊。「膀胱癌的位置不同，亦可能令患者出現其他症狀，如腫瘤接近排尿出口，或會導致小便困難，又或是位於敏感區域，則常有尿頻等。」

傳統手術 電切刮除腫瘤

崔家倫醫生坦言，不少患者會到普通科診所求診，而血尿症狀多會被歸類為普通的尿道發炎，惟患者服用抗生素治療後仍未見改善血尿情況，並屢有尿道發炎甚少出現的血塊，即宜及早尋求泌尿科醫生的專業意見，並透過超聲波及電腦掃描造影檢測，經尿道膀胱內窺鏡，檢視膀胱內是否已有腫瘤。

隨著醫療技術及科技不斷進步，癌症在現今已非絕症，崔家倫提到膀胱癌的治療方式時亦稱，現時約有7成病症，經檢測後可在早期發現，增加治癒機會。「對於確定非肌肉侵蝕的膀胱癌，傳統採取電切手術刮除（TURBT）的成功率甚高，即利用內窺鏡由尿道開口進入膀胱，將內部的腫瘤組織逐片刮除，再配合卡介苗灌注治療，以降低日後復發的可能性。」

▲ 嶄新的水刀膀胱剝離術能將腫瘤整塊切除，有研究指術後患者的復發率，較傳統電切手術減少約15%。

整塊切除 提升準確度

「手術需時約30至60分鐘，取決於腫瘤大小及數量而定，除了清除所有可見的病變外，也必須取得較完整的肌肉組織，交由病理醫生化驗，以判斷其膀胱癌的期數，以便制定合適的治療及康復計劃。」崔家倫醫生續說，膀胱癌一般分為四期，若腫瘤已侵蝕至逼尿肌（Detrusor Muscle）肌肉層，手術後復發的機率會較大，若早期已見復發，更有很大機會變為高風險癌症，或需切除整個膀胱。

近年，治療膀胱癌的技術出現新突破，崔家倫醫生表示，針對未有侵蝕逼尿肌而體積在4厘米或以下的腫瘤，現時可通過同樣以內窺鏡進行的水刀膀胱剝離術（BTESD），將腫瘤整塊切除，對日後的病理化驗及康復跟進也有幫助。「在這項新式手術中，醫生會引用高清光譜濾鏡影像增強技術（SPECTRA），更精準辨識腫瘤與正常組織之間的分界，並將藍色生理鹽水注入黏膜下層，將腫瘤與纖維層分離，提升整塊切除腫瘤的準確度，同時有助取完整樣本作化驗用途。」

▲ 現時本港已有醫院引入相關設備及技術，為膀胱癌患者進行手術。

減低復發率 增治療機會

崔家倫醫生補充，除了患者於手術後住院的時間，可由4至5天縮短為兩天外，有內地大型研究發現，採用整塊切除腫瘤的手術，其復發率亦較電切手術減少約15%，加上從手術中可取得完整組織進行病理化驗，既免除了患者需進行第二次手術提取樣本，也能更準確判斷患者的癌症分期，從而作出更全面及切合其所需的後續康復治療。

事實上，膀胱癌的手術成功率雖然甚高，惟復發情況亦很常見，崔家倫醫生直言，以非肌肉層侵蝕的膀胱癌為例，每位患者約有7成復發機會，當中傳統電切手術採取逐片切除腫瘤的方式，有外國文獻指大約3成未能完全切除，由此亦增加復發風險。若適用於整塊切除手術，並成功將腫瘤徹底切除，其治癒機率可增至9成。

戒煙助康復 減進食高脂肉類

對於如何有助減少膀胱癌復發機率，崔家倫醫生指出，以往有研究發現，吸煙患者的復發機會較一般人高；相對而言，若他們於治療及手術後戒煙，對康復亦有一定幫助。

康復跟進方面，他同時提醒患者應遵循醫生指示，首兩年每三個月進行一次膀胱內窺鏡檢測，跟進術後情況。在日常生活習慣方面，除了戒煙及盡量避免吸入二手煙外，飲食上宜減少進食高脂肪肉類，如紅肉，以及煙肉等醃製肉類等，同樣有助保持膀胱健康。



(資料由客戶提供)