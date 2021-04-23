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【開心速遞】岑杏賢傳懷孕暫退《愛回家》　Jennifer更新IG朱千雪+楊秀惠送祝賀

娛樂 18:35 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

岑杏賢（Jennifer）終於回歸社交網。

岑杏賢（Jennifer）自從消失於社交平台及未有出現於TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》一段日子後，一直有傳成為人妻的岑杏賢已懷孕的消息。

在今日（4月23日），回歸社交網的岑杏賢親解「失蹤」之謎，並獲朱千雪、楊秀惠、陳自瑤和張寶兒等好友歡迎她。

【開心速遞】新婚岑杏賢疑有孕暫離《愛回家》 Jennifer回應有喜傳聞

更新社交平台

岑杏賢更新社交平台指：「這幅相片係我三個星期前，已經好想同大家分享！對的 已經有三星期沒有更新！亦是三星期忙着、等着、尋找著、掛念著怎樣可以拿回我的IG帳戶！」

她憶述：「事源3月31日收到IG突然其來通知，告訴我的帳戶將要暫時封鎖，然後一直就無法登入！當然立即找相關朋友幫手用不同方法Restart、refresh、delete app、re-install等，但係一直都登入唔到。第二天收到IG auto reply，告訴了他們當刻情況，心想一定有救了...但一直...再沒有人跟進。」

開心速遞 ︱岑杏賢首貼丈夫正面照　新手人妻Jennifer幸福放閃：我老公係極品

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岑杏賢續指：「直到今日第二十二日！12:34pm終！於！有！人！回覆內容是我們已經幫不到你了，我真的呆了！心想一定冇辦法！剛好Vivian問著我現在情況如何，我告訴了她，我真的不知道可以怎麼辦...她毫不猶豫幫我出一個story，希望更多人知道我現在情況，希望更加多人可以幫到我！」

Jennifer又謂：「巧合收到另外一位朋友，告訴我，我們幫你聯絡過IG，但依然冇回覆，我們再用其他方法。你現在繼續耐心等待，其實我已經真的默默地等待...正正我在想 現在登入嘅機會已經好渺茫，不如想一想開一個什麼名字既account，然後在想新帳戶將會由零開始...我又需要用多少時間再去建立...等等好多好多唔捨得但需要接受嘅問題。」

岑杏賢被指人型暴脹。（取自instagram）

她收到好消息：「突然！4:38pm就收到一個回覆！叫我嘗試登入，我真的可以順利登入了！我心情 真 的 鬆 一 口 氣！有朋友告訴我真的要開香檳，過去三星期有幫過我、安慰我、鼓勵我的，多謝您們，終於唔需要你哋擔心！It's very weird to say but it's like a brand new day on my Ig all of a sudden!」

可是對於被指懷孕，Jennifer未有作出直接回應。

同場加映：趙希洛專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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