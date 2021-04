【開心速遞】岑杏賢傳懷孕暫退《愛回家》　Jennifer更新IG朱千雪+楊秀惠送祝賀

▲ 岑杏賢(Jennifer)終於回歸社交網。

岑杏賢(Jennifer)自從消失於社交平台及未有出現於TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》一段日子後,一直有傳成為人妻的岑杏賢已懷孕的消息。

在今日(4月23日),回歸社交網的岑杏賢親解「失蹤」之謎,並獲朱千雪、楊秀惠、陳自瑤和張寶兒等好友歡迎她。

更新社交平台

岑杏賢更新社交平台指:「這幅相片係我三個星期前,已經好想同大家分享!對的 已經有三星期沒有更新!亦是三星期忙着、等着、尋找著、掛念著怎樣可以拿回我的IG帳戶!」

她憶述:「事源3月31日收到IG突然其來通知,告訴我的帳戶將要暫時封鎖,然後一直就無法登入!當然立即找相關朋友幫手用不同方法Restart、refresh、delete app、re-install等,但係一直都登入唔到。第二天收到IG auto reply,告訴了他們當刻情況,心想一定有救了...但一直...再沒有人跟進。」

岑杏賢續指:「直到今日第二十二日!12:34pm終!於!有!人!回覆內容是我們已經幫不到你了,我真的呆了!心想一定冇辦法!剛好Vivian問著我現在情況如何,我告訴了她,我真的不知道可以怎麼辦...她毫不猶豫幫我出一個story,希望更多人知道我現在情況,希望更加多人可以幫到我!」

Jennifer又謂:「巧合收到另外一位朋友,告訴我,我們幫你聯絡過IG,但依然冇回覆,我們再用其他方法。你現在繼續耐心等待,其實我已經真的默默地等待...正正我在想 現在登入嘅機會已經好渺茫,不如想一想開一個什麼名字既account,然後在想新帳戶將會由零開始...我又需要用多少時間再去建立...等等好多好多唔捨得但需要接受嘅問題。」

▲ 岑杏賢被指人型暴脹。(取自instagram)

她收到好消息:「突然!4:38pm就收到一個回覆!叫我嘗試登入,我真的可以順利登入了!我心情 真 的 鬆 一 口 氣!有朋友告訴我真的要開香檳,過去三星期有幫過我、安慰我、鼓勵我的,多謝您們,終於唔需要你哋擔心!It's very weird to say but it's like a brand new day on my Ig all of a sudden!」

可是對於被指懷孕,Jennifer未有作出直接回應。

