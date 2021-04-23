【學前教育】玩樂中訓練小指頭與小嘴巴　專家分享4項日常親子遊戲

▲ 麵粉沒有固定的玩法，所以可加入不同物料和工具，例如鈕扣、小膠刀，任由創意發揮。（istock圖片）

在幼兒六歲前的黃金發展期，幼兒感知及腦部發展尤其重要，不論語言、行為、態度和技能，均在這時期建立初模，為日後學習及性格奠下基礎。

我們與生俱來就有不同的感知觸覺：視、聽、觸、味、嗅、前庭及本體覺，透過遊戲活動，讓感官接收不同訊息，再傳至大腦，經過磨合、整合後，讓身體做出適當的反應，這是經驗累積得來的。

而孩子的行為和態度方面，家長可透過家庭教育灌輸正向品德和道德觀，讓孩子對人際、社交作出判斷思考，讓他們在學校的「小社會」中，不斷練習、反思、糾正，從實踐中學習。

以上種種，家長可透過不同的親子遊戲和家庭時間，與孩子建立和培養良好的全人發展。家長們又會緊張地問：「玩甚麼？怎樣玩？」其實，最吸引孩子的往往不是玩具，而是日常生活中的各種事物。一些生活環境中簡單的物品，皆可以是「玩」的元素，一同與孩子「動動手 郁郁口」。

生活環境的物品

孩子最愛在家中翻箱倒籠，團團轉大半天才滿足地停下來。大家不妨與孩子一起準備以下物料進行小遊戲：

1. 麵粉糰尋寶

物料：麵粉、水、小玩具、鈕扣、小膠刀

麵粉這種材料，相信大家都不會陌生。麵粉的吸引之處是因為它乾時呈粉狀；加水後會變得黏黏的，搓揉之後可變成糰狀。這個形態上的改變，對孩子來說，是特別的過程。手部觸感的刺激，眼睛視覺的觀察，能讓孩子專注地進行活動。因為麵粉沒有固定的玩法，所以可加入不同物料和工具，例如鈕扣、小膠刀，任由創意發揮。使用的工具越精細，孩子的動作相對就越精細，對小肌肉的發展也越有利。

2. 冰塊畫筆

物料：白畫紙、不同顏色的食用色素、水、製作冰塊的小容器

家長準備水、不同顏色的食用色素，倒入小容器內攪拌，並放置冰櫃內冷藏至結成冰塊。取出後，孩子便可在畫紙上進行創作。冰塊是一種令人愛不釋手的遊戲材料，孩子通常覺得冰凍的感覺很特別，觀察冰塊慢慢在手上溶化的過程，看到顏色混在一起的效果，充滿著感官和視覺的刺激。若孩子不怕骯髒，可讓他們伏在地上進行創作，加強背部肌肉的發展。

3. 勇闖迷陣

物料：橡皮圈、絲帶、衣夾、小鈴鐺

家長與孩子一起編織不同長度的橡筋繩，然後把橡筋繩和絲帶高高低低、縱橫交錯地綑綁於穩固的傢俱上，利用衣夾於不同位置夾起小鈴鐺，佈置成一個機關陣。鼓勵家長與孩子一起動動手，參與設計遊戲。孩子化身小特務，運用身體不同的動作，如：趴低、踮腳、跨、彎腰、匍匐等，勇闖機關而不觸碰小鈴鐺。這項小任務，不但可加強孩子動作的協調性，更加訓練他們的動作策劃，按步驟地完成任務。

4. 帶乒乓球回家

物料：泥膠、乒乓球、棉花球

泥膠也是孩子喜歡的玩物，它沒有特定的遊戲規則，可隨着孩子的喜好搓圓壓平。發揮想像力，將長長的泥膠條擺放成螺旋狀，中間預留通道足夠放上一個乒乓球。請孩子先吸一口氣，向着乒乓球的底部輕輕吹氣，使它沿着路線移動到中央位置。孩子也可與家長一起設計不同形狀的路線或目標，挑戰難度。孩子吹氣時應保持圓唇的動作，這有助口腔肌肉的發展。家長亦應留意孩子的身體狀況，避免過度吹氣而出現暈眩情況。

遊戲，其實大部份生活上也可以實行。因著每位孩子都是獨特的；有自己的個性和反應，故沒有所謂的「標準」和「正確」可言，只要家長多花點心思和時間陪伴孩子，給他們足夠的愛和安全感，花時間與他們互動，便能讓他們在「玩」樂中成長！

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撰文︰學前教育發展主任 黃佩凝