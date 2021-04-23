▲ 警方一連5天港島區捉人亂過馬路，143人收「牛肉乾」。（警方提供）

港島總區交通部聯同西區警區由4月19日至今日（23日）在西營盤、堅尼地城及香港仔中心一帶展開代號「同行者」（AUTOBINDER）的行動，打擊行人違例過路，以加強行人道路安全意識及確保行人安全。行動中，人員一共發出143張傳票，主要針對行人不依交通燈號橫過馬路等違法行為。

警方留意到近日行人在交通意外中受傷的數字上升，有見及此，西區警區在區內的公共車輛總站設立溝通平台，向每天在區內駕駛的司機派發宣傳單張，提醒司機在其駕駛路線上的危險點，慎防途人在車隙中衝出馬路，避免意外發生。

西區警區會持續採取宣傳教育以及執法等多管齊下措施，提醒市民切勿胡亂過馬路，以及要妥善照顧同行幼童。警方同時呼籲司機時刻保持警覺，專注駕駛，以確保道路安全。

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責任編輯：陳子謙

