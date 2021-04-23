【DSE2021】考評局感謝各界助文憑試疫下順利開考　籲考生放鬆心情應考

▲ 涉及約3,500名考生的中學文憑試（DSE）視覺藝術科考試今日（23日）率先開考。（考評局提供）

2021年中學文憑試（DSE）視覺藝術科考試今日（23日）率先開考，4個核心科目考試將於下周一（26日）展開。考評局主席容永祺及秘書長魏向東等人，今早到訪灣仔中華基督教會公理高中書院，了解試場實況，容永祺鼓勵全港考生放鬆心情應考，魏向東則形容疫情下籌備公開考試是艱鉅任務，感謝考生、學校和各界努力及配合下，讓今屆文憑試筆試順利開考。

新冠疫情下，考評局公布今早有1名視藝科考生在竹篙灣檢疫中心應試，另有至少2人在完成強制檢測後赴考，其中1人遲到，詳情即看：【下一頁】

今屆文憑試視藝科共有約3,500人報考，設有61個禮堂試場及99個特別試場。其中公理高中書院除設有一般試場，亦設有視覺藝術科的特別試場，為不同特殊教育需要（SEN）的考生按其情況作出合適的考試安排，當中包括延長作答時間、短暫休息時間及特別座位安排。

容永祺指考評局一直為SEN考生提供支援，讓他們在適當環境下獲得公平評核，展示學習成果，並鼓勵全港考生輕鬆應考：「文憑試固然為人生中的一個重要里程，但希望同學們能放鬆心情，以最佳狀態面對，才能運用所學，取得佳績。」

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責任編輯：馮琪雅