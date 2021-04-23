【認罪候判】涉反國歌法帶頭叫口號　前講師承認作出擾亂秩序行為候判

▲ 前講師涉於去年反國歌法遊行中帶頭叫口號，今於東區裁判法院承認在公眾地方作出擾亂秩序行為罪候判。經濟日報資料圖片

前大專院校講師涉在去年5月反國歌法遊行現場帶頭舉起「五一手勢」，大叫「五大訴求」等口號。涉案前講師今(23日)於東區裁判法院承認1項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。案件押後至5月7日判刑以索取背景報告，被告還押候判。

被告郭偉文（50歲；報稱無業）被控1項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。控罪指他於2020年5月24日，在軒尼詩道的公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

案情指，案發當日有人發起反國歌法遊行，有人由銅鑼灣遊行至灣你修頓球場，遊行並未獲警方發不反對通知書。及後有人在軒尼詩道堵路、縱火及叫口號辱罵警員。警方設立防線，並多次警告在場遊行人士。

戴著頭盔、眼罩和口罩的被告走出怡和街行車路，高舉「五一」手勢，又帶頭多次高呼「五大訴求」及一度叫喊「光復香港」，人群中有人回應「缺一不可」，警方作出警告，要求被告停止煽動群眾，但被告沒有離開。

沒有代表律師的被告親自求情指，自己一生奉公守法，支持「真正的法治」、尊重人的法治，不時參與社會公益活動。被告又指自己擁有博士學位，在大專院校任講師多年，教授批判思考及科學哲學等科目，亦於2010年起到內地某大學任教7年。被告指自己因此偏向理想主義，案發時認為社會不公義，自己是希望為社會爭取公義而發聲。

裁判官聽取被告求情後，先為被告索取背景報告，押後至5月7日判刑，期間被告還押候判。

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記者：林欣樂