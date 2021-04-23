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【復必泰疫苗】43歲高血脂肥胖漢心臟驟停猝死　4日前曾打復必泰　66歲女士打第2針10日後死亡

社會 19:54 2021/04/23

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衞生署最新接獲醫院管理局呈報1宗死亡個案，死者曾接種過復必泰疫苗。（資料圖片）

衞生署今日（23日）公布，截至今午4時的過去24小時，衞生署接獲醫院管理局呈報1宗死亡個案，也接獲死因裁判官1宗個案，懷疑接種復必泰疫苗後出現的嚴重異常事件，涉及2人死亡。
　　 
根據醫管局資料，該宗個案涉及一名43歲男子，本身患有高血脂症及肥胖。他於4月22日在家中心臟驟停，抵達仁濟醫院急症室時已無生命跡象，搶救無效在同日晚上離世。根據資料，他曾於4月18日在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種一劑復必泰新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。
　　 
衞生署接獲呈報後已聯絡醫管局就該宗事件獲取更多資料，以協助因果關係評估。暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案。另外衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。

作為背景資料，根據醫管局資料，今年3月22日至4月18日期間，大約有500宗在醫管局急症室死亡個案紀錄，平均約每日18宗。這些個案中，大約有60名人士介乎40至59歲。有關急症室的死亡數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案。

另外衞生署接獲一宗死因裁判官個案，涉及一名66歲女子。她於昨日早上（22日）被發現在床上不省人事，救護員到場後證實死亡，遺體已移送公眾殮房。根據資料，該女子曾於4月12日接種第二劑復必泰疫苗。衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

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責任編輯：吳卓峰

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