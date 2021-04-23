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【華美達酒店】6樓同層3房間5人感染　袁國勇指涉鄰房空氣傳播　建議走廊增空氣清新機或減低入住人數

社會 22:37 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及機電工程署代表今晚（23日）約7時50分抵達華美達海景酒店視察。（黃傑偉攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（23日）新增9宗確診個案，包括8宗輸入個案，其中三宗帶有N501Y變異病種；1宗為本地個案，涉及8女1男；另有數宗初步確診個案，包括一名在3月27日乘5J272航班由菲律賓抵港外傭，她曾在3月27至4月16日於西營盤華美達海景酒店隔離，及後驗出感染變種病毒Ｎ501Y。

港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及機電工程署代表今晚（23日）約7時50分抵達西營盤華美達海景酒店視察。歐家榮表示，外傭入住605號房間，同層隔鄰的602號房早前有一家三口確診，距離較遠的617號房亦有一人確診。換言之，同層3房間共出現5宗確診個案。

袁國勇視察後表示，現時難以分辨外傭個案的感染時間，第一個可能性是抵港前已確診；第二可能性是在酒店被感染，而有可能是經空氣傳播，當早前一家三口打開房內的窗時，風向流向走廊，再將病毒帶入其他房，感染菲傭。

袁國勇指，酒店的走廊較窄，故建議酒店可在走廊設空氣清新機，增加空氣稀釋度，以減少病毒量；同時建議減少酒店人數。他亦呼籲，入住者打開門時需要帶上口罩及關掉窗戶。他透露這間指定檢疫酒店的入住率高達九成，而且房間較細，走廊亦較狹窄。

相關報道：

【新冠肺炎】今日新增9宗確診　1宗本地不明源頭個案。詳情即看：【下一頁】

【初步確診】完成隔離檢疫菲傭再驗出N501Y　曾住西營盤華美達酒店。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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