【院舍探訪】業界料下月可放寬院舍探訪　已接種疫苗親友需購買指定快速測試

▲ 香港安老服務協會主席陳志育表示，希望下月能夠開始放寬院舍探訪安排。（資料圖片）

政府上周宣布已接種疫苗人士可獲放寬院舍探訪，社署今日（23日）與院舍業界開會收集意見。香港安老服務協會主席陳志育表示，希望下月能夠開始放寬安排。

他指，署方在會上交代安排細節，親友在接種2劑新冠疫苗後2星期，使用指定的快速測試工具，取得陰性結果後就可到院舍探訪，至於指定工具的種類，政府日後會公布。而因健康或其他理由沒有接種疫苗的人士，則可以在探訪前72小時內進行病毒核酸測試，持有關陰性結果代替。

陳志育續指，院舍在探訪環境方面會較謹慎，將安排獨立房間或劃出探訪區供會面，避免外來人與其他院友接觸，並會設預約機制，不接受親友即時要求探訪。至於院舍一日可設多少節探訪時段，或能否同時有多組親友探訪，則要視乎院舍環境，以及人手上有無能力做到，相信不同院舍會按情況安排。

他說，業界希望安排下月可以開始，但認為將來會否再放寬要視乎疫情發展。

5000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒