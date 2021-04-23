【變種病毒】堅尼地道8號所有住戶須撤離檢疫　衞生署安排車輛接載

▲ 堅尼地道8號部分住戶晚上需撤離。（陳靜儀攝）

本港今日（23日）新增9宗新冠肺炎確診個案，另有1名曾住在堅尼地道8號僱主家中的菲傭初步確診，驗出帶有變種病毒。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮確認，為安全起見，署方晚上安排堅尼地道8號所有住戶撤離檢疫。

衞生署晚上派出車輛接載堅尼地道8號住戶撤離，有居民執拾行李後跟從衞生署人員指示登車，有外籍小妹妹登車前向在場採訪傳媒揮手。

點撃圖片即睇堅尼地道8號現場情況：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

歐家榮﹑政府專家顧問袁國勇等專家晚上亦到染疫菲傭入住檢疫的西營盤華美達酒店視察，歐家榮說，為安全起見，署方晚上安排堅尼地道8號所有住戶撤離檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上表示，該名帶有「N501Y」變種病毒株的本地初步確診菲傭，3月27日抵港，同日至4月16日入住西營盤華美達海景酒店檢疫，翌日（17日）到堅尼地道8號僱主家中居住，2日後到中環萬邦行做身體檢查及灣仔入境事務大樓，她亦曾到皇后大道中錦安大廈的僱傭公司。

她稱，當局翻查患者入住酒店，發現隔壁房有一家人共3宗確診個案，居住期與她重疊4日（4月4日至7日），該一家人有兩人帶「N501Y」變種病毒。

5000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩