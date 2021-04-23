【變種病毒】堅尼地道8號部分住戶晚上需撤離　衞生署安排車輛接載

▲ 堅尼地道8號部分住戶晚上需撤離。（陳靜儀攝）

本港今日（23日）新增9宗新冠肺炎確診個案，另有1名曾住在堅尼地道8號僱主家中的菲傭初步確診，驗出帶有變種病毒。衞生署晚上安排堅尼地道8號部分住戶撤離，並派出車輛接載，有居民執拾行李後跟從衞生署人員指示登車，有外籍小妹妹登車前向在場採訪傳媒揮手。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上表示，該名帶有「N501Y」變種病毒株的本地初步確診菲傭，3月27日抵港，同日至4月16日入住西營盤華美達海景酒店檢疫，翌日（17日）到堅尼地道8號僱主家中居住，2日後到中環萬邦行做身體檢查及灣仔入境事務大樓，她亦曾到皇后大道中錦安大廈的僱傭公司。

她稱，當局翻查患者入住酒店，發現隔壁房有一家人共3宗確診個案，居住期與她重疊4日（4月4日至7日），該一家人有兩人帶「N501Y」變種病毒。

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記者：陳曉瑩