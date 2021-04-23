  • 27°C
香港時間 : 2021423日 (週五) 21:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】有確診者曾到入境事務大樓8樓　港島人事登記辦事處關閉至下周二重開

社會 20:47 2021/04/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有確診者曾到灣仔入境事務大樓8樓。（資料圖片）

入境處表示，接獲衞生防護中心通知，一名申請人於4月19日曾短暫到訪灣仔入境事務大樓8樓港島人事登記辦事處，其後確診新冠肺炎，該辦事處已即時暫停服務及關閉3天至下星期一（26日），並於星期二（27日）恢復公共服務。

該確診者於19日在該辦事處辦理身份證，短暫逗留大概10分鐘。入境處已按衞生防護中心指引，即時安排徹底清潔和消毒，以及安排該辦事處所有員工接受病毒測試。當中3名入境處職員被列為該確診者的密切接觸者，亦已安排接受隔離及醫學監察。

入境處指，辦事處關閉期間，市民可選擇前往其他人事登記辦事處辦理相關手續，地址可瀏覽www.immd.gov.hk/hkt/contactus/address.html；或可以在周一至六上午8時45分至下午5時15分致電3521 6565查詢。

5000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒

相關文章

【封區檢測】政府突封海怡半島第10座怡麗閣強制檢測　料明早8時解封
今日 20:31
【封區檢測】政府突封海怡半島第10座怡麗閣強制檢測　料明早8時解封
【新冠肺炎】一菲傭於西營盤華美達酒店完成隔離檢疫後再驗出變種病毒　袁國勇晚上到酒店視察
今日 20:08
【新冠肺炎】一菲傭於西營盤華美達酒店完成隔離檢疫後再驗出變種病毒　袁國勇晚上到酒店視察
【院舍探訪】業界料下月可放寬院舍探訪　已接種疫苗親友需購買指定快速測試
今日 20:21
【院舍探訪】業界料下月可放寬院舍探訪　已接種疫苗親友需購買指定快速測試
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 入境處 灣仔

最高瀏覽

【無性婚姻】結婚15年沒性生活自倒老公精液懷孕　妻難忍獨守空房欲離婚︰好痛苦
17:46 2021/04/21
【無性婚姻】結婚15年沒性生活自倒老公精液懷孕　妻難忍獨守空房欲離婚︰好痛苦
【最強靚媽】32歲最強5孩靚媽宣佈再懷第六胎　10年來從不避孕：來幾個生幾個
12:47 2021/04/22
【最強靚媽】32歲最強5孩靚媽宣佈再懷第六胎　10年來從不避孕：來幾個生幾個
【開心速遞】張明偉劇內外都屬資優生　長沙灣天主教英文中學畢業入美國名牌大學【有片】
11:16 2021/04/22
【開心速遞】張明偉劇內外都屬資優生　長沙灣天主教英文中學畢業入美國名牌大學【有片】