【新冠肺炎】有確診者曾到入境事務大樓8樓　港島人事登記辦事處關閉至下周二重開

▲ 有確診者曾到灣仔入境事務大樓8樓。（資料圖片）

入境處表示，接獲衞生防護中心通知，一名申請人於4月19日曾短暫到訪灣仔入境事務大樓8樓港島人事登記辦事處，其後確診新冠肺炎，該辦事處已即時暫停服務及關閉3天至下星期一（26日），並於星期二（27日）恢復公共服務。

該確診者於19日在該辦事處辦理身份證，短暫逗留大概10分鐘。入境處已按衞生防護中心指引，即時安排徹底清潔和消毒，以及安排該辦事處所有員工接受病毒測試。當中3名入境處職員被列為該確診者的密切接觸者，亦已安排接受隔離及醫學監察。

入境處指，辦事處關閉期間，市民可選擇前往其他人事登記辦事處辦理相關手續，地址可瀏覽www.immd.gov.hk/hkt/contactus/address.html；或可以在周一至六上午8時45分至下午5時15分致電3521 6565查詢。

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責任編輯：徐紹軒