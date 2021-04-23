【DSE2021】逾1.2萬人報考化學科明日開考　居海怡半島圍封大廈考生可優先檢測

▲ 南區海怡半島二期10座今晚被政府突襲圍封，進行強制檢測行動。（經濟日報資料圖片）

中學文憑試今日（23日）開考，明日將舉行涉及逾1.2萬名考生的化學科及組合科學（化學）考試，惟政府今晚8時半突襲圍封海怡半島二期10座怡麗閣，進行強制檢測行動，料明早8時完成行動，或會有考生受應影響。

政府今日在發出強制檢測公告時特別提及，「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於翌日應考，而未有在周三（21日）至今日（23日）期間進行檢測，或未能出示檢測結果電話短訊或相關證明，建議相關考生盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生身分及提交相關文件（包括准考證），以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生取得檢測結果。

政府發言人指，有關考生應帶同身份證明文件和准考證，盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站以獲得優先檢測，而考生有責任配合檢測的運作流程，盡早到臨時採樣站接受檢測，否則有關人員將無法安排較遲收集的樣本優先化驗。

教育局及考評局早前已公布，如考生須在封區檢測宣告撤銷前離開「受限區域」前往試場，無論是否已取得檢測結果，均可向「受限區域」內訂明人員提出要求，訂明人員在核實考生已按要求接受檢測，並記錄考生相關資料後，將容許考生離開「受限區域」，為保障所有考生的安全，考評局只准在核酸測試取得陰性檢測結果的考生進入試場。

翻查考評局於1月底公布數據，文憑試化學科共有12,389名考生報考，屬第二多人報考的選修科，僅次於生物科及4個核心科目。

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責任編輯：馮琪雅