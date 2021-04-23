【鄭中基演唱會】太太子女坐名車力撐Ronald 鄭中基中環開騷以歌打氣

▲ 鄭中基於中環開戶外演唱會。（東星圖片）

鄭中基（Ronald）今晚（4月23日）在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》，頭場演出天公造美，戶外演出坐滿觀眾，當中汽車區更不少名車，鄭中基太太子女及鄭父都有捧場，一家大細撐Ronald。

演出場地中設$6,000票價的VIP位的車輛，開騷前，約百架車輛駛到現場，不乏林寶堅尼、法拉利、保時捷等名車，鄭中基太太余思敏及子女、鄭中基爸爸、外父外母均坐著名車Audi於頭排位置睇騷。

▲ 太太余思敏及子女捧場。（東星圖片）

另外，圈中人如王菀之、余香凝夫婦、林二汶、林日曦、釗鋒@C AllStar、鍾舒漫、王馨平、鄭伊健、黃又南、孫慧雪夫婦都是座上客。

▲ 王菀之、釗鋒入場。（東星圖片）

演唱會約8:15開場，鄭中基以《人若然忘記了愛》出場，大螢幕播出香港風景，如獅子山、煙花匯演，也有港人戴口罩的畫面，令人動容。鄭中基解釋希望可以帶出希望的感覺。

▲ 鄭中基捧場。（東星圖片）

之後唱出《救救我》、《學神》、《八爪魚》、《星光伴我心》，稍為休息後，第二環節太極樂隊Joey Tang合唱《心寒》、雷有輝跟Joey合唱《紅色跑車》。

▲ Joey Tang合吧。（東星圖片）

鄭中基再唱出《只要你愛我》及《沒聽過的歌》、《晴天陰天雨天》等。而鼓手位置另留一個空位，鄭中基是為向已故太極成員唐奕聰作懷念。

今晚頭場嘉賓有RubberBand，之後兩晚分別有林家謙及黃貫中。