  • 26°C
香港時間 : 2021424日 (週六) 14:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鄭中基演唱會】太太子女坐名車力撐Ronald　鄭中基中環開騷以歌打氣

娛樂 21:58 2021/04/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

鄭中基於中環開戶外演唱會。（東星圖片）

鄭中基（Ronald）今晚（4月23日）在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》，頭場演出天公造美，戶外演出坐滿觀眾，當中汽車區更不少名車，鄭中基太太子女及鄭父都有捧場，一家大細撐Ronald。

演出場地中設$6,000票價的VIP位的車輛，開騷前，約百架車輛駛到現場，不乏林寶堅尼、法拉利、保時捷等名車，鄭中基太太余思敏及子女、鄭中基爸爸、外父外母均坐著名車Audi於頭排位置睇騷。

太太余思敏及子女捧場。（東星圖片）

另外，圈中人如王菀之、余香凝夫婦、林二汶、林日曦、釗鋒@C AllStar、鍾舒漫、王馨平、鄭伊健、黃又南、孫慧雪夫婦都是座上客。

王菀之、釗鋒入場。（東星圖片）

演唱會約8:15開場，鄭中基以《人若然忘記了愛》出場，大螢幕播出香港風景，如獅子山、煙花匯演，也有港人戴口罩的畫面，令人動容。鄭中基解釋希望可以帶出希望的感覺。

鄭中基捧場。（東星圖片）

之後唱出《救救我》、《學神》、《八爪魚》、《星光伴我心》，稍為休息後，第二環節太極樂隊Joey Tang合唱《心寒》、雷有輝跟Joey合唱《紅色跑車》。

Joey Tang合吧。（東星圖片）

鄭中基再唱出《只要你愛我》及《沒聽過的歌》、《晴天陰天雨天》等。而鼓手位置另留一個空位，鄭中基是為向已故太極成員唐奕聰作懷念。

今晚頭場嘉賓有RubberBand，之後兩晚分別有林家謙及黃貫中。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【考有Feel】令純情姜濤變心邪之女神　「考靚」Polly被封《全民造星III》罕見美女【有片】
17:37 2021/04/22
【考有Feel】令純情姜濤變心邪之女神　「考靚」Polly被封《全民造星III》罕見美女【有片】
【勁歌金曲】何雁詩被陳海琪狠批爆喊　唱歌節目變批鬥大會網民反應兩極
10:41 2021/04/23
【勁歌金曲】何雁詩被陳海琪狠批爆喊　唱歌節目變批鬥大會網民反應兩極
【Chill Club】林家謙贏姜濤奪男歌手金獎 林二汶獲年度女歌手金獎
22:50 2021/04/18
【Chill Club】林家謙贏姜濤奪男歌手金獎 林二汶獲年度女歌手金獎
鄭中基 歌手 林家謙 余香凝 余思敏 RubberBand 王菀之 鄭伊健 演唱會

最高瀏覽

【無性婚姻】結婚15年沒性生活自倒老公精液懷孕　妻難忍獨守空房欲離婚︰好痛苦
17:46 2021/04/21
【無性婚姻】結婚15年沒性生活自倒老公精液懷孕　妻難忍獨守空房欲離婚︰好痛苦
【入屋劫案】兇徒凌晨入屋行劫女戶主床上勒頸　事主哭求：留返條命俾我見個阿女
11:15 2021/04/23
【入屋劫案】兇徒凌晨入屋行劫女戶主床上勒頸　事主哭求：留返條命俾我見個阿女
【開心速遞】張明偉劇內外都屬資優生　長沙灣天主教英文中學畢業入美國名牌大學【有片】
11:16 2021/04/22
【開心速遞】張明偉劇內外都屬資優生　長沙灣天主教英文中學畢業入美國名牌大學【有片】