實習學生一個問題考倒聶德權

▲ 聶德權與實習學生自拍。（聶德權Facebook圖片）

不少在學學生會爭取機會到政府部門實習，昨日2位在公務員事務局實習的職訓局展亮技能發展中心學生，在完成實習前，局長聶德權親自前往與他們交流，了解他們實習所得，不過平時常接受官員、記者提問的聶局長，卻被學生一個問題考倒。

兩位學生分別在公務員事務局一般職系培訓及發展組，和法定語文事務部實習。他們對聶德權說，因為平日常在電視上見到他，所以對其不感陌生，還留意到局長「平時著黑色衫。」兩位學生對局長的工作亦十分好奇，直問「局長，你平時做咩㗎？」聶德權稱，自己霎時被這個問題考到，但最後都嘗試簡單概括了「局長的日常」，讓他們理解。

▲ 聶德權鼓勵實習學生。（（聶德權Facebook圖片））

聶德權稱，兩人開朗的笑聲，主動的提問，完全察覺不到展亮中心社工口中的害羞、被動。他說，很高興學生在實習期間認識新朋友之餘，所得體驗也有助其成長及發展，又引述中心社工讚嘆，他們現在較兩個月前「大個仔咗好多！」不少學生都對有機會到政府實習感到雀躍、自豪，也十分珍惜。

今年展亮中心共35名學生參與實習計劃，分別獲派到23個決策局和部門。

▲ 聶德權和實習學生合照。（聶德權Facebook圖片）

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