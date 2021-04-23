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【疫苗接種】16至29歲人士首日預約接種　全日3.1萬人預約較昨日倍增

社會 22:56 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今日（23日）起16歲至29歲人士可以預約接種疫苗。政府公布，今日有約3.1萬名市民預約接種疫苗，較昨日1.4萬人升逾1倍。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃進入第57日，而今日（23日）起16歲至29歲人士可以預約接種疫苗。政府公布，今日有約3.1萬名市民預約接種疫苗，較昨日1.4萬人升逾1倍；而接種疫苗的市民就有2.6萬人。

預約接種疫苗的3.1萬名市民中，約有6,100名市民預約接種科興疫苗，而約25,200名市民預約接種復必泰疫苗。

至於接種疫苗的市民，當中約有4,300名市民接種第一劑科興疫苗，約有8,600名市民接種第二劑科興疫苗，約有1.3萬名市民接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有200名。

另外，昨日共有10宗接種疫苗後送院個案，其中4人已經出院，4人留院觀察，2人未經診症自行離開醫院。

而接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約122.3萬劑新冠疫苗，當中約80.7萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約39.7萬名接種科興疫苗，約40.9萬名接種復必泰疫苗；約41.6萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約26.7萬名接種科興疫苗，約15萬名接種復必泰疫苗。

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責任編輯：徐紹軒
      

 

      
 

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