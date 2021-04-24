【變種病毒】半山堅尼地道8號所有單位住戶送檢疫21天　西營盤華美達酒店6樓住客同須強檢

▲ 半山堅尼地道8號所有單位住戶晚上送檢疫21天。陳靜儀攝

衞生署衞生防護中心深夜發出新聞稿表示，正繼續跟進一宗初步顯示涉及N501Y變種病毒株的初步確診個案，涉及患者為一名菲傭。

鑑於N501Y變種病毒株的傳染性較高，中心認為必須採取審慎的感染控制措施，將涉事菲傭居住的半山堅尼地道8號Kennedy Terrace大廈，所有樓層單位沒有病徵的住戶安排21天強制檢疫，以阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險。

中心會將該大廈所有樓層的單位沒有病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。該些人士將會進行21天強制檢疫。

另外，由於上述初步確診個案曾於西營盤華美達海景酒店6樓居住，中心會聯絡於4月4至7日曾入住同一樓層的人士，及發出檢疫令以進行21天強制檢疫；以及向於3月27日至4月23日期間曾於該酒店逗留人士（包括住客、全職／兼職／替更員工和訪客）發出強制檢測公告，有關人士須於4月25日前接受檢測。

中心又呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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責任編輯 李志強