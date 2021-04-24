【廣東歌101】陳奕迅御用和音助有心音樂人　陳詠謙點名讚MIRROR+林家謙+Serrini

入行逾10年、先後為張敬軒、周柏豪、陳柏宇、許廷鏗及MIRROR等填詞的著名音樂人陳詠謙最近有新搞作，由陳詠謙策劃的「Shuffle & Repeat」音樂企劃 - 《廣東歌101》自即日起於時代廣場舉行，讓一眾樂迷以各種方式投進廣東歌的懷抱。

策展人陳詠謙接受TOPick專訪，談及樂壇的變化，並大讚MIRROR、林家謙及Serrini（梁嘉茵）等一眾新力軍。

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▲ 「Shuffle & Repeat」音樂企劃 - 《廣東歌101》現正舉行中。（梁樂欣 攝）

一代新人勝舊人

ViuTV舉行的首屆音樂頒獎禮《Chill Club 推介榜年度推介20/21》成為樂迷近日的熱話，陳詠謙認為：「現時的樂壇是真正的百花齊放，同時間有MIRROR、林家謙、Serrini。現時是一個很好的氣候，大家重新投入廣東歌。」

他坦言一定是後浪推前浪：「從來都是一代新人勝舊人，世界永遠都是年輕人的，需要做的就是欣賞他們，將你的經驗告知年青人，以及幫助他們去到應有的高度，這也是我很想做的事。廣東歌並不老土，是有將來的。」

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他談到人氣甚高的新世代歌手：「很久沒出現過偶像派了，會令很多粉絲很瘋狂，這是一件很好的事來的。」

他大讚：「林家謙完完全全的音樂才子，內斂、害羞，回想起陳百強、勞永亮，那些真的用音樂浸大的人。Serrini是一個音樂加社會實驗成功產物來的，飽讀詩書的她是博士生，在這文化中可找到罅隙並衝破它，生長成一個前所未見的音樂人物。」

此外，他又表示很欣賞吳林峰、陳蕾等這些很好的歌手。

▲ 吳林峰為座上客。（梁樂欣 攝）

陳詠謙不覺樂壇已死

陳詠謙回顧近10年的樂壇，「從主流媒體開始不團結之時，一度令樂壇沒地方生長。但自從社交媒體出現，我們花了一段時間去摸索，知道該在哪裏播種、施肥、灌溉，找到一個模式以後，好像圈了一個田園出來，容許百花齊放。」

今年年初，樂迷在探討樂壇是否已死，作為從業員的陳詠謙當然不覺得樂壇已死，亦不想樂壇已死。

對外間一直形容「香港樂壇已死」，他反問：「我們這班做音樂的人能去哪裏呢？如果真的死，最怕是聽眾的心死掉，但這個活動的初衷是想已心死的普羅大眾多給一次機會，看看你的心能否再一次卜卜跳。」

他續指：「卜卜跳不一定要每一首歌也喜歡，你可以不喜歡，不喜歡到生氣，但你的心也會跳的。」

對陳詠謙豁達稱一定有負評：「最重要是你緊張、在乎這事，負面批評是一定要存在，沒有甚麼是100%好的。我們這班做音樂的人該想想將來要怎樣才做得更好或更真，更能抒發到自己和集體的情緒。」

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陳詠謙回顧初入行

陳詠謙於2005年首度發表歌詞，並於2010年正式入行。

他憶述：「入行時仍然是一個會唱卡啦OK的年代，做歌時是需要考慮讓普羅大眾唱的，所以那時會有K歌文化。主流歌曲的題材會較為單一，音樂風格、旋律會比較單一。」

陳詠謂現在年青人已漸漸不唱卡拉OK：「他們會手持電話去聽音樂、看MV，音樂的使用從唱變回原來的聽及看，大家都在摸索一些新的音樂形態，且有更多不同類型的風格及題材。」

▲ 陳詠謙欲做一個平台去幫助未有唱片公司眷顧的人。（梁樂欣 攝）

初入行的陳詠謙曾收過10元支票，「已經歷了4、5年，幸好當時能當和音歌手幫補。」

貴為陳奕迅的御用和音歌手，陳詠謙經常隨對方出騷，賺錢維生之餘也能從事喜歡的音樂行業：「當和音歌手是一份主要的工作，不過我的本位是一名填詞人。」

他感慨道：「做音樂不難，靠音樂維生很難。我不喜歡這樣，所以在想一些新的方法令做音樂的人去明白及支持到生活，起碼能不愁衣食、專心創作，獲得他們應有的掌聲。」

▲ 演唱會模式。（大會提供）

陳詠謙望助有心人

為了幫助有意入行的音樂人，陳詠謙僅花了60天時間去準備這次的展覽，活動包括多媒體展覽、10場Silent Concert、填詞及作曲工作坊、主題講座和交流會等。

陳詠謙笑言：「以有限時間做出無限可能，這展覽有100首不能不聽的廣東歌作為第一期的展覽，從80年代開始回顧，到90、千禧、10年代至今四個年代。」

於是他邀來25個音樂單位，共挑選了100首舊歌跟樂迷回顧：「並非說只有這100首歌是不能不聽的，如發現也喜歡這歌代表我們找到了知音人，如因為我們的推介而聽到便會很欣慰，但更歡迎大家會問為何沒有這歌，代表大家內心也有一些很重要、經典的廣東歌。」

▲ 樂迷可投選心水歌曲。（大會提供）

他感謝商場的協助、提供資源並致力推動音樂圈，「讓所有人都能參與作曲、填詞的工作坊，全部都是免費報名，起碼令門檻低一點，因為自己經歷過，真的很慘，可以開不到飯，不想年輕人再走這條路。」

陳詠謙指以前音樂行業是很封閉的，「父母都想兒子過一些較好的生活，夢想是很重要的，但在追逐夢想的路上，你或者會跟現實脫離得愈來愈遠。」

並坦言：「當你有天醒來，發現沒法掌控自己的生活時，那一刻是很難受的，我經歷過。做音樂是一件很美好的事，我現在要想在商業上如何能幫助做音樂的人，起碼要有個保障，能看見曙光。」

▲ （梁樂欣 攝）

身為兩子之父，陳詠謙不會推動兒子去學音樂，但也不抗拒他們將來入行，「如果他（兒子）真的喜歡，那就填（詞）吧。如果他願意捱更抵夜，願意不停地寫，便填（詞）吧。」

他表示：「我沒所謂的，但我會先叫他去經歷一下，在外面犯下錯、碰碰壁、被欺負、被歧視、被愛、被氹，要有更多不同情緒、經歷，才會寫到歌詞。」

《廣東歌101》

日期：4月22至7月1日

時間：早上10正至晚上10

地點：時代廣場5樓 517－519鋪

記者：梁樂欣

同場加映：Gin Lee專訪