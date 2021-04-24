【強制檢測】八校爆發上呼吸道感染　全校師生訪客需周一或之前強制檢測

▲ 沙田崇真學校等八間學校爆發上呼吸道感染。（經濟日報資料圖片）

本港昨日(23日)新增9宗新冠肺炎確診個案，涉及一人感染源頭未明；同日接獲數宗初步確診個案，亦有2宗本地源頭不明個案，包括一名檢出有變種病毒的外傭。衞生防護中心昨晚公布8間學校需納入強制檢測名單，校內師生、訪客都需於周一(26日)或之前接受檢測。

衞生防護中心昨晚提到，有8間學校爆發上呼吸道感染個案，因應上呼吸道感染徵狀與新冠病毒相似，故亦須列入強制檢測名單：

沙田瀝源邨沙田崇真學校

石硤尾南山邨道 28 號東華三院群芳啟智學校

黃大仙竹園北村柏園樓地下東華三院群芳啟智學校的宿舍

紅磡黃埔花園第 10 期綠榕苑地下迦南幼稚園(黃埔花園)/迦南幼兒園(黃埔花園)

沙田禾輋邨德和樓地下 101-114 號救世軍禾輋幼兒學校

天水圍天頌苑服務設施大樓地下翰林幼稚園(天水圍)

青衣青敬路 75 號宏福花園第 4 座地下宏福中英文幼稚園

上水天平邨天喜樓 6 座地下東華三院徐展堂幼稚園

中心稱，任何於4月10日至23日曾身處上述學校逾2小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月26日或之前接受檢測；受檢人士如已於4月21日至23日進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

如曾身處黃埔花園迦南幼稚園、救世軍禾輋幼兒學校、翰林幼稚園(天水圍)、宏福中英文幼稚園及上水東華三院徐展堂幼稚園人士，選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月28日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

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責任編輯：陳正怡