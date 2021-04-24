【老人院命案】屯門安老院85歲男院友遇襲亡警方檢染血剪刀　死者雙眼瘀腫流血

▲ 警方將案件列作謀殺案處理，交予屯門警區刑事部重案組第二隊跟進。

屯門新墟清翠徑一間安老院發生命案，警方昨日(23日)晚上9時許接獲一名安老院職員報案，報稱一名逾80歲男院友昏迷，救護員到場報將男院友經救護車送院搶救，延至今早不治。

屯門警區助理指揮官(刑事)林慶璋交代案情，稱昨晚約9時接報清翠徑一間安老院報案指有人受傷，警方到場後發現85歲男院友於單人房昏迷，面部有血、雙眼瘀腫及流血，送往屯門醫院搶救，延至今早約5點06分死亡。

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警方翻查安老院閉路電視，清楚發現死者受傷前15分鐘，一名70歲繆姓男院友曾入房兩次，第二次出房時可見男院友手持剪刀，並於院舍電標房撿得一把染血剪刀，相信為兇器；警方已拘捕該名男院友，現正扣查中，並於醫院接受治理。

林慶璋解釋，被捕男子2015年入住，死者於2017年入住，惟死者行動不便，需長期臥床及以輸管餵食，相信與被捕男子生前無衝突及爭執，同時因未能自理，遇襲時因未能抵抗，死者傷勢主要面部、雙眼有傷痕、瘀腫及流血，現階段相信非致死原因，死因有待驗屍。

警方將案件列作謀殺案處理，交予屯門警區刑事部重案組第二隊跟進，並將循死者與被捕男子關係、被捕男子身體及精神狀況調查。至於據報院舍門口地下及梯間均留有血迹，林慶璋指案發不涉及安老院以外樓梯，相信與案件無關。

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記者：陳正怡