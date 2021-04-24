【姜濤生日】姜B想退休後做回肥仔　姜濤感激花姐知遇之恩：應承同佢養老

超人氣的樂壇新貴姜濤與經理人花姐（黃慧君），接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。在節目中問到現在爆紅的姜濤，會否害怕人氣總有消失的一天？

年紀輕輕的姜濤卻已明白花無百日紅，坦言：「一定有擔心，說光環消失會不驚一定是假，但相信歌手是要做好自己作品，就是一個保證，（光環）不會失去太多……」

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▲ 花姐、姜濤接受香港電台《舊日的足跡》節目主持車淑梅訪問。

當藝人沒私隱

他表示入行到現在最大的領悟是當藝人，是沒有所謂的返工收工時間：「日常舉動都是工作，要負責，這件事不是好習慣，因為我是個需要私人空間的人，要克服外界入侵我的生活，最近有少少情緒……以前不開心可以食嘢，現在演唱會在即，我不可以偷食，如果偷食我乜嘢都想食！哈哈！ 」

姜濤將在4月30日將迎來22歲生日，他回憶稱：「以前只會同兩三個朋友唱K，或者去維多利亞公園切蛋糕，現在收到好多fans的禮物同祝福，以前未經歷過，好滿足！」

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承諾伴花姐養老

問到生日願望，他竟然是想做回肥仔：「沒有要求，對未來的願望就是重過肥仔人生！想做返個肥仔，將來會是個肥仔，追求努力過後，去一個沒人認識的地方過下半世，就是個悠閒人生，可以同子子孫孫講，你阿爺以前都威過！其實人生還有好多事情去體驗，但現在做緊的就是要盡力去做好手上每一件事。當然，還有應承過花姐同佢養老……」

花姐聞言大笑：「我好大使㗎！最好養埋我屋企人，哈哈哈！」 姜濤即回應：「噢，到時我應該有家庭，你不要這麼過份就得啦！哈哈哈！ 」

身為經理人的花姐沒有家長式管治，反而視姜濤為同學，盼大家一起成長學習，而姜濤則視花姐是圈中最信任的人，有事情即使不告訴父母，也告訴她。