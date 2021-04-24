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【最強產婦】老公盲目聽從奶奶話阻打無痛分娩　產婦生完霸氣追打丈夫洩憤

親子 12:06 2021/04/24

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老公盲目聽從奶奶話阻打無痛分娩，產婦生完霸氣追打丈夫洩憤。

常謂「生仔十級痛」，媽媽生產時的痛楚可說是生不如死，不少媽媽為了減少痛楚，會選擇打無痛分娩。不過，內地一名產婦進入產房前獲得丈夫同意打無痛分娩，但奶奶因擔心會影響胎兒健康，拒絕打無痛分娩，丈夫聽從奶奶的安排，沒有簽同意書，最後產婦忍痛生產。產婦清醒後，立刻霸氣落床用拖鞋追打丈夫洩憤，護士見狀上前阻止。

產婦怒氣沖沖指向丈夫。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，內地的社交媒體上瘋傳一段片段，一名身穿病服的女子衝出病房，伸出手指怒氣沖沖的指著丈夫，作勢要打人，旁邊三名護士見狀立刻阻止產婦。而產婦則脫下拖鞋丟向丈夫，不禁大罵：

我（生B）有多痛，就把你打得多痛！

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奶奶憂損孩子健康拒打無痛分娩

據悉，產婦原本與丈夫決定打無痛分娩，惟在簽同意書簽被奶奶阻止，奶奶擔心無痛分娩會影響胎兒健康，阻止他簽字。沒想到，丈夫盲目聽從其母親的意見拒絕簽字，導致產婦全程忍受12級痛楚誕下小孩，事後立刻落床向丈夫算帳。

網民：不理產婦感受

片段在網絡上瘋傳，引來大批網民熱議，有網民狠批丈夫及奶奶不理產婦感受，「一點都不尊重女人的想法，太傷人心了」、「都幫你生孩子了，連無痛都不讓打，這丈夫還有肩膀吧」及「簽字前為什麼不想清楚，以後跟你過日子的不是你媽，是你老婆啊」。但是，也有人質疑片段的真偽，「哪有產婦剛生完後還有精力打老公。」

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責任編輯：王明芳

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