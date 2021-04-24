【令人心痛】7歲柔道男童遭教練師兄輪流過肩摔27次　曾多次跪地求饒被漠視昏迷腦死

台灣日前發生一宗學柔道悲慘事故。一名7歲黃姓男童，21日在私人道館上被67歲教練及小學四年級的師兄輪流在90分鐘內重摔27次，疑因腦震盪當場嘔吐昏迷，送醫發現顱內嚴重出血而腦死，就算救活也可能變成植物人。醫生更指，開刀後發現傷勢如「被車撞到」一樣。

▲ 男童跪地求饒，一直哭喊。(影片截圖)

綜合台媒報道，黃姓男童僅學了柔道2星期，基礎的受身、保護身體方式都沒學會，但16日就開始學習對摔，直到21日與教練、學長對練，接連被重摔在地27次。

從練習時的影片可見，教練叫一名年紀稍大的男童與黃姓男童對練，黃姓男童被摔了好幾次，期間有跪地求饒，哭喊：「我的頭、我的腳，不要了啦！」，但教練沒有停止，仍要對方繼續摔，導致黃姓男童一直趴在地上無法起來。

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另外，練習期間男童亦多次作嘔，但教練竟無情表示「以後上課前別讓他吃這麼多」。

當時在場的親友見狀覺得不對，趕緊上前查看，驚見男童些微抽蓄，臉色、嘴唇發白、眼睛翻白，其他家長馬上幫忙叫救護車將男童送院。

男童親友當場質問教練：「怎麼會這樣？」教練回應：「他知道全身放軟沒辦法摔，照我多年經驗，這是演的，剛剛嘔吐不知道無噎到，不放心的話可以帶去醫院檢查。」

男童於晚上9點36分入院，當時意識昏迷，有抽蓄、瞳孔放大及顱內出血，雖然經緊急安排開顱手術，但仍宣告腦死，目前靠呼吸器維生。據悉家人原本想放棄急救，但拔喉後男童仍有呼吸心跳，醫生認為男童求生意志強烈，希望家屬不要放棄。

▲ 男童宣告腦死。(影片截圖)

黃父心痛慨嘆：「或許兒子想等教練一個道歉，所以不願意離開」。

▲ 男童一直趴在地上無法起來。(影片截圖)

黃父又指，教練起初只解釋「柔道摔的過程會有防護，可能孩子不想被摔，會假裝撞擊地板」。但後來醫生發現男童身體多處瘀青，腦部傷勢如「被車撞到」，教練才坦承自己有指示3、4年級學員摔人，自己也有摔。

目前，教練向警方坦承曾多次摔並壓制男童，但過程是正常教學，力道也沒很重，不知道怎麼會發生這種事。警方訊後依過失傷害罪嫌將何男移送偵辦。

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責任編輯：羅嘉欣