【廖啟智離世】廖啟智二仔發文感激支持與幫助　文信將不會慶祝明天23歲生日

▲ 廖啟智上月不幸離世。

資深演員廖啟智上月因患胃癌不幸離世,終年67歲。廖啟智的安息禮於本月20日順利舉行,儀式一切從簡。安息禮上,太太陳敏兒與兒子文哲及文信也分享與廖啟智生前的生活點滴,表現對廖啟智的萬般不捨。

▲ 廖啟智一家感情要好。(網上圖片)

廖啟智二仔重新出發

沉澱數天後,廖啟智的二仔文信在個人社交平台撰文振作,寓意即將重新出發。他感激近月來有不少好人的關心與幫助:「好好好感謝呢一個月以嚟大家嘅支持、問候、安慰、陪伴,好感恩身邊有好多好人撐住,令難過嘅時期變得冇咁難過!雙關咗。」

他又謂收到不少人的打氣支持,並表示會重新出發:「而且,有好多我唔認識或者素未謀面嘅朋友都畀咗好多安慰我(有幾位仲整咗張心意卡,收到嗰下好滾動)Thanks God for sending me so many angels,休息咗兩日,今日正式重新開始!多謝大家!我愛大家!ya」

▲ 廖啟智家人日前為其舉行安息禮。(網上圖片)

而在明天(25日)將是文信的23歲生日,但剛歷失去摯親之痛的他就指:「就快生日,但今年就不慶祝了喔~」

文信作為網媒「小薯茄」的成員之一,在YouTuber界大受歡迎,不少網民都留言關心及鼓勵:「加油呀John休息多啲啦~點都同你講句生日快樂先」、「John, 你很懂事,很生性不愧是智叔同敏兒姐兒子!大家都會默默祝褔您們」、「你哋好堅強,衷心祝福你哋一齊安好」

視爸爸為終生學習對象

現年24歲的二仔文信身高6呎,與哥哥同富音樂天份,擅長結他、鋼琴等樂器,畢業於Melbourne University,現為網媒「小薯茄」一員。

他在安息禮上分享與爸爸一向關係要好,在家中都稱爸爸為「智叔」。爸爸不時向他分享做戲、拍攝製作等技巧。

▲ 文信希望成為讓爸爸驕傲的學生及兒子。(網上圖片)

文信又表示他為在醫院的爸爸講勵志小故事時,專業的智叔仍會糾正他的讀音、節奏、情感等,而他也每天讓父親糾正說故事技巧,成為智叔最後一個學生。雖然智叔已離開,但文信仍會努力成為他驕傲的學生及兒子。

