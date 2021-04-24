【強制檢測】海怡半島怡麗閣950名居民檢測後無確診　該廈上午約10時解封

▲ 政府昨晚封8時半突襲圍封海怡半島二期10座怡麗閣，以進行強制檢測行動。（經濟日報資料圖片）

本港昨日（23日）新增9宗新冠肺炎確診個案，僅一宗本地個案源頭不明，涉及一名23歲女子居於南區海怡半島二期10座。政府昨晚封8時半突襲圍封海怡半島二期10座怡麗閣，以進行強制檢測行動，並於今早7時半完成強制檢測行動，至今日凌晨2時約950名居民接受檢測，沒有發現確診個案。

政府今早7時半於當處進行執法行動，行動於上午約10時完成，共檢查約260名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測，該處於今早10時解封。

政府派員到訪約330戶，約30戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案及可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進；又希望當中20多戶沒有應門居民，看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

發言人今早表示，應屆文憑試考生如須在「相關宣告」撤銷前離開「受限區域」前往試場，無論是否已取得檢測結果，均可向「受限區域」内訂明人員提出要求，訂明人員在核實考生已按要求接受檢測，並記錄考生相關資料後，將容許考生離開「受限區域」。

如考生在前往試場期間收到陰性檢測結果，便可如期應考。為保障所有考生的安全，香港考試及評核局只會容許在核酸測試取得陰性檢測結果的考生進入試場。

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責任編輯：陳正怡