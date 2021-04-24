【變種病毒】菲傭疑酒店檢疫時受感染　孔繁毅：亦或與早前社區變種個案同一源頭

▲ 孔繁毅建議考慮要求隔離人士除了留深喉唾液樣本，亦要做鼻咽拭子測試，以增加準確性。（經濟日報資料圖片））

本港昨日錄得一名菲傭初步確診，同時檢出帶有變種病毒N501Y，早前曾入住西營盤華美達海景酒店檢疫隔離，港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到酒店視察，認為早前確診一家三口入住時，打開房內的窗時，風向流向走廊，再將病毒帶進其他房，因而感染菲傭。詳情請見【下一頁】

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早接受電台節目訪問表示，染疫菲傭應該屬南非變種病毒，亦相信或於西營盤華美達海景酒店接受隔離時感染，亦或與早前2宗變種病毒個案屬同一感染源頭，現時最重要是向患者索取臨床資料，包括了解其發病時間、有否病徵等，才能較容易找到源頭。

至於早前社區首宗變種病毒確診個案於21日檢疫期後才發現，孔繁毅指有關情況有多個可能性，包括病毒可能潛伏期較長，或確診者在上機前剛好感染，亦不排除可能是在隔離期間，在房間內開窗，透過空氣傳播感染。

他建議考慮要求隔離人士除了留深喉唾液樣本，亦要做鼻咽拭子測試，以增加準確性，同時在完成隔離後，再做檢測「包底」，令病毒難以傳播，但他認為毋須延長現時21日的檢疫期。

他直言，要防止變種病毒流入社區，最重要做好邊防把關工作，特別是地區性航班「熔斷機制」，避免印度、巴基斯坦等有大規模疫情爆發的國家人士抵港，推遲變種病毒於社區出現的時間，讓市民有更多時間接種疫苗，以達至群體免疫，即使變種病毒在香港出現，亦不會傳播開去。

孔繁毅又提及，初步文獻顯示復必泰疫苗對未變種病毒的中和抗體高，應對南非變種病毒的中和抗體雖有所下跌，惟保護率仍遠高於最低需要水平，相信仍有一定保護作用，且可維持一段時間。

至今應對印度的變種病毒，他相信疫苗亦會有一定保護性，但仍要作臨床研究才確定中和抗體水平，但強調始終要多人接種疫苗，達到群體免疫比率，才可切斷傳播鏈。

另外，就港大正進行的「溝針」研究，孔繁毅表示進展順利，已有20多人接種第一針，希望接種兩針後2至3個月完成研究，相隔2個月左右得出初步數據，然後與只接種科興或復必泰疫苗的人士作對比。

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責任編輯：陳正怡