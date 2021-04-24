【疫苗接種】瑪麗醫院醫生接種復必泰後腦出血　孔繁毅指該醫生有睡眠窒息症血壓偏高

▲ 瑪麗醫院一名58歲醫生上周三(14日)接種復必泰疫苗後，2天後在家中暈倒。（經濟日報資料圖片）

瑪麗醫院一名58歲醫生上周三(14日)接種復必泰疫苗後，2天後在家中暈倒，送到律敦治醫院治理，初步診斷為腦出血，現時情況嚴重，正留醫瑪麗醫院。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指，涉事醫生於急症科工作，本身或血壓偏高，惟進一步資料有待委員會開會，了解更多臨床數據才肯定是否與疫苗有關。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早(24日)接受電台節目訪問表示，涉事醫生睡眠窒息症，血壓偏高，但暫時認為個案與接種疫苗無直接關係；又指該名醫生臨床情況轉差，已經接受手術，希望會穩定下來。

他提到，本港疫苗接種速度比想像中慢，希望隨著政府降低接種年齡下限，且有放寬社交距離措施、疫苗氣泡，以及旅遊氣泡等各項誘因，可以有越來越多人接種，達到7月有一半人口接種的目標；又稱年輕人感染後病徵雖較輕微、併發症機會較低，惟由於他們較活躍，如無病徵帶病毒者或傳予家人或長者，故鼓勵接種。

孔繁毅又指，院舍員工接種新型冠狀病毒疫苗，比院友接種更重要，指員工要照顧不同長者，萬一染疫風險會相對大，有機會傳染給院友，並產生大型爆發，因此員工之間都要建立群體免疫，定期檢測頻密程度及家屬探訪安排等，才可以考慮放寬。

就政府計劃月底起以「疫苗氣泡」為基礎，進一步放寬防疫措施，包括食肆員工接種一劑疫苗後，食客使用安心出行，可放寬每枱人數及堂食時間，孔繁毅指，接種首劑疫苗後14日，抗體水平仍偏低，需接種兩劑後14日抗體才足夠，認為食肆員工完成兩劑接種後才放寬措施會較為穩妥；而食客方面，只要他們接種第一劑疫苗，無病徵，而且量了體溫，應該可以放寬。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡