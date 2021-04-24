【總是有愛在隔離】周秀娜跳繩騷身材　娜姐狂摑梁家輝感抱歉

▲ 《總是有愛在隔離》

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，香港十間電影公司合資開拍電影《總是有愛在隔離》，望為電影基層人員作出支援，以解燃眉之急。藝人一呼百應，為幕後工作人員出一分力，希望人人有工開。

《總是有愛在隔離》其中一場重頭戲重現經典港產片《大丈夫》的場面。片中梁家輝和曾志偉分別飾演九叔和天哥，聯同兩位新力軍：周祉君、Dough Boy，在酒店內被隔離，四人不愁寂寞，喬裝檢疫人員，穿梭於不同房間，為房客檢疫，從中找機會四處覓食。

他們先後邂逅了不同房客，包括包租婆元秋、OL蔡潔、健美女郎周秀娜等。其中，周秀娜在梁家輝演的九叔面前跳繩，並應導演要求換上緊身健身服，上圍不斷晃動，非常吸睛。

九叔借機為娜姐做深喉檢測，可惜被娜姐連番掌摑，原來娜姐的角色有男人恐懼症，當有男人埋身就會打人，九叔因而遭殃，不停被摑得又紅又腫。

現場所見，梁家輝每次都叫娜姐：「你用力打啦！放心打！」工作人員馬上為梁家輝敷冰，娜姐連番說不好意思。

最終家輝哥順利完成戲份，雖然拍攝期間常要整副武裝上陣，在烈日當空的天台拍攝，差點中暑，又要比娜姐狂摑，但家輝哥自言一點都不辛苦，比起疫情這些只是小兒科。

家輝哥說自己已半隻腳離開影圈，今次因為疫情而答應演出，希望不會因為疫情而再有第二次。這次拍攝除與一班台前幕後舊手足共聚一堂外，亦認識很多新人，更說：「大家都好齊心，希望之後就算唔係因為疫情，香港電影圈都可以繼續同心合力！」

要狂摑家輝哥的娜姐則非常不好意思，只能講：「對唔住家輝哥、多謝你家輝哥！」

娜姐續稱：「收到劇本後真心好驚同好緊張，不知點出手。拍了兩、三take後，家輝哥突然問：『你近排是否在拍武打片？』我就好驚啦！難道我出手咁勁？再加上見他塊臉又紅又腫，除了Sorry及對不起都不知可講甚麼！家輝哥真是好專業，每次都講：『你放心打啦，得㗎得㗎！』」

家輝哥的安慰令娜姐放心演出，不過看著要家輝哥不停敷冰就有點心痛。