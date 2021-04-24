【變種病毒】菲傭疑檢疫期間受感染　源栢樑建議酒店走廊加裝空氣清新機增換氣量

▲ 源栢樑建議酒店走廊加裝空氣清新機增換氣量。（經濟日報資料圖片）

本港昨日(23日)錄得一名菲傭初步確診，同時檢出帶有變種病毒N501Y，早前曾入住西營盤華美達海景酒店檢疫隔離，同層另外4名住客都受感染。港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到酒店視察，認為早前確診一家三口入住時，打開房內的窗時，風向流向走廊，再將病毒帶進其他房，因而感染菲傭。詳情請見【下一頁】

身兼食肆換氣量規定工作小組主席的工程師學會會長源栢樑今早(24日)接受電台節目訪問時表示，酒店房間一般有正壓設計，令氣味及濕氣不會走入房間，相信檢疫酒店做過工夫，令抽風量高於送風量變成輕微負壓；惟如有人開門時同時開窗，房間內的空氣就有機會吹入走廊，再抽入附近房間，但不會飄到好遠。

源栢樑指，酒店走廊一般不會有特別通風設計，通風量不大，建議酒店可於走廊加裝空氣清新機，增加換氣量；至於是否要規定酒店走廊換氣量要達到一定要求，則需要衡量人流等因素，認為檢視時可參考食肆需做到每小時6次換氣量的標準。

港大公共衞生學院教授潘烈文表示，變種新型冠狀病毒可在空氣停留數小時，建議檢疫的市民開門前關上窗戶，避免空氣流動，酒店亦應下調入住率，以降低潛在病毒量，亦有助集中在有人入住的地方抽風，減低傳播風險。

他認為需要正視有變種新冠病毒患者曾在社區活動的問題，建議政府主動採取「激進」的控制措施，包括強制檢測及檢疫措施，以堵截源頭。至於應否要求緊密接觸者的緊密接觸者檢疫，潘烈文認為，若將檢疫範圍無限放大，有機會全香港的人都要檢疫，並非理性做法。

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責任編輯：陳正怡